‘കെ റെയിൽ അത്യാവശ്യ പദ്ധതിയല്ല; കേന്ദ്രത്തെ ബിജെപി നിലപാടറിയിച്ചു’

കണ്ണൂര്‍ ∙ കെ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തുന്ന നുണപ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ്. കെ റെയിലിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു അനുമതിയും നൽകിയിട്ടില്ല. പദ്ധതിക്കെതിരെ ജനരോഷമുണ്ടായപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തെ കൂട്ടുപ്രതിയാക്കാനാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം. സംസ്ഥാനത്ത് അത്യാവശ്യമായി നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതിയല്ല ഇതെന്ന ബിജെപി നിലപാട് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചെന്നും കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: K rail is not a necessary project for Kerala: PK Krishnadas