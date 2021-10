‘ജീവന്റെ പ്രശ്നം, കോടതിയുടെ സമയം കളയരുത്’: മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച രണ്ടു ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ജലനിരപ്പ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയല്ലെന്നും കേരളം തമിഴ്നാടുമായും മേൽനോട്ടസമിതിയുമായും ചർച്ച നടത്തണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

‘കോടതിയുടെ സമയം കളയരുത്. ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനു പകരം അവിടെ ക്രിയാത്മകമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഗൗരവത്തോടെയും ആത്മാർഥമായും പ്രവർത്തിക്കണം. ഇതു ജനങ്ങളുടെ ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയുടെ നിഷ്‌ക്രിയത്വം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നത്.’– ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.ഖൻവിൽക്കർ, സി.ടി.രവികുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

2018ലെ പ്രളയസമയത്ത് ജലനിരപ്പ് 139 അടിയായി നിലനിർത്തണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കേരളം, സമാന ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇതിനെ എതിർത്ത തമിഴ്നാട്, 2006, 2014 വർഷങ്ങളിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് 142 അടി വരെ ജലനിരപ്പ് ആകാമെന്നു വാദിച്ചു.

ഹർജിക്കാരുടെ ആശങ്ക മനസ്സിലാക്കുന്നെന്നും എന്നാൽ മേൽനോട്ടസമിതിയാണ് ജലനിരപ്പ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും അടുത്തദിവസം തന്നെ ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഹർജി ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: Mullaperiyar Dam : 'Understand Anxiety Of Parties', Supreme Court Seeks Committee's Immediate Decision On Water Leve