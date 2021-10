അനുപമയുടെ അച്ഛനെതിരെ പാർട്ടി നടപടി ഉടനില്ല; വിഷയം ചർച്ചചെയ്യാതെ യോഗം

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രസവിച്ചു മൂന്നാം നാൾ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്ത് അനധികൃതമായി ദത്തു നൽകിയെന്ന പരാതിയിൽ അനുപമയുടെ അച്ഛൻ ജയചന്ദ്രനെതിരെ പാർട്ടി നടപടി ഉടനില്ല. പേരൂർക്കട സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തില്ല. ജയചന്ദ്രനും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

കേസിൽ, അനുപമയുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിയും ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി 28നു ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കും.

അനുപമയുടെ പരാതിയിൽ 6 മാസത്തിനു ശേഷമാണു രക്ഷിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. വീട്ടു‍തടങ്കലിൽ പാർ‍പ്പിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാലനീതി നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിൽ ഗൂഢാലോ‍ചനയുണ്ടെന്നാണ് അനുപമയുടെ ആരോപണം.

English Summary: No Immediate Action Against Anupama's Father in Adoption Case