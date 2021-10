ചെറിയാൻ ഫിലിപ് പാർട്ടി വിട്ടതിൽ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്ക്: ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് കോൺഗ്രസ് വിടാൻ ഇടയായതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കാണെന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി. ‘തെറ്റുപറ്റിയത് എനിക്കാണ്. ചെറിയാന് സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതൃത്വം ശ്രമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു’– ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

അവുക്കാദർകുട്ടിനഹ പുരസ്കാരം ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനു സമ്മാനിച്ച ശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി.ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തന്റെ രക്ഷകര്‍ത്താവാണെന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് പ്രതികരിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ രക്ഷകർതൃത്വം ഇനിയും തനിക്കു വേണം. എടുത്തുചാട്ടക്കാരന്റെ എല്ലൊടിച്ചേ വിടൂ വിധി എന്ന ചൊല്ല് തന്റെ കാര്യത്തിൽ യാഥാർഥ്യമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ മഴക്കെടുതികളിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു രംഗത്തെത്തിയ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്, ഇടതുബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Oommen chandy revealed he is responsible in Cherian Philip's resignation