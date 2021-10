കായംകുളം∙ കണ്ടല്ലൂരിൽ ബൈക്ക് സൈക്കിളിൽ ഇടിച്ചു രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. പേരാത്ത് ജംക്‌ഷനിലാണ് സംഭവം. ബൈക്ക് യാത്രികൻ‍ പുതിയവിള മങ്കുഴിയിൽ പാറയ്ക്കപ്പള്ളിൽ നിധിൻ (19), സൈക്കിൾ യാത്രികൻ മല്ലിക്കാട്ട് കടവിനു സമീപം വയലിൽ രാജേന്ദ്രൻ (68) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഒരാൾക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു.

English Summary : Two killed in accident at Kayamkulam