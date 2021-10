തിരുവനന്തപുരം ∙ അമ്മയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കുഞ്ഞിനെ ദത്തു നല്‍കിയ സംഭവത്തിൽ ശിശുക്ഷേമസമിതി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജെ.എസ്.ഷിജുഖാനെ സംരക്ഷിച്ച് സിപിഎം. ഷിജുഖാന്‍ നിയമപരമായാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്നും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂര്‍ നാഗപ്പന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



താന്‍ പാര്‍ട്ടിയെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഷിജുഖാനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആനാവൂര്‍ നാഗപ്പനെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു.

ദത്തു നല്‍കല്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ സ്റ്റേ ചെയ്ത്, ശിശുക്ഷേമ സമിതിയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ച കോടതി നടപടിക്കു പിന്നാലെയാണ് ഷിജുഖാന് സംരക്ഷണമൊരുക്കി സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പരസ്യ നിലപാടെടുത്തത്. കുഞ്ഞിനെ അമ്മത്തൊട്ടിലില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച അദ്ദേഹം, പരാതിക്കാരി അനുപമയുടെ അച്ഛനും പേരൂര്‍ക്കട ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ ജയചന്ദ്രനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും നല്‍കി. ജയചന്ദ്രന്‍ ഒളിവിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

