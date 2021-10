അനുപമയുടെ മൊഴിയെടുക്കും; രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാനും നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം∙ പെറ്റമ്മയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് നൽകിയ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ടി.വി.അനുപമ നാളെ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അനുപമയുടെ ഭാഗം കേൾക്കും. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് പൂജപ്പുരയിലെ ഓഫിസിൽ ഹാജരാകാനാണു നിർദേശം. എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി മന്ത്രി വീണ ജോർജിനും ഡയറക്ടർ അനുപമയ്ക്കും കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ അനുപമയും അജിത്തും നേരിട്ടു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണു സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. രേഖകളും മൊഴികളും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സർക്കാരിന് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകുക.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിജുഖാനെ വിളിച്ച് വരുത്തി വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. ഷിജുഖാനെ പിന്തുണച്ച് സിപിഎം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഷിജുഖാൻ നിയമപരമായി പ്രവർത്തിച്ചെന്നാണ് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ എങ്ങനെ ഷിജുഖാന്‍ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് പറയാനാവുമെന്ന് അനുപമ ചോദിച്ചു. തന്റെ അച്ഛന്‍ ഒളിവില്‍ പോവാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്നും അനുപമ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, വനിതാ കമ്മിഷൻ നവംബർ 5ന് അനുപമയുടെ മൊഴിയെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തത്.

English Summary: Child and Women Welfare director will take statement from Anupama and Ajith