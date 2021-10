ദേശീയ ബദൽ കോൺഗ്രസ് മാത്രം, പീക്കിരി നേതാക്കൾ പ്രശ്നക്കാർ: ലാലു യാദവ്

പട്ന ∙ കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണു ദേശീയ ബദലെന്ന് ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്. ബിഹാറിൽ കോൺഗ്രസ് – ആർജെഡി സഖ്യം ഭിന്നിച്ചിരിക്കെയാണു ലാലുവിന്റെ കോൺഗ്രസ് പ്രകീർത്തനം. ബിഹാറിൽ കോൺഗ്രസ് സീറ്റു ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതു കെട്ടി വച്ച കാശു കളയാനാണോയെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാലു പരിഹസിച്ചിരുന്നു.



രാജ്യത്തിനു കോൺഗ്രസിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസിനു തന്റെയത്ര സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരില്ലെന്നും ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിലെ ചില പീക്കിരി നേതാക്കളാണു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് – ആർജെഡി സഖ്യം അവസാനിച്ചുവെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ബിഹാറിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി നേതാവ് ഭക്തചരൺ ദാസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ലാലുവിന്റെ പരിഹാസം.

ഭക്തചരൺ ദാസ് വിഡ്ഢിയാണെന്നു രണ്ടു ദിവസം മുൻപു ലാലു കളിയാക്കിയത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ദലിത് നേതാവിനെ അവഹേളിച്ചതിനു ലാലുവിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്, ജെഡിയു നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉപതിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടു നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും ആർജെഡി വിജയിക്കുമെന്നും അതോടെ എൻഡിഎ പൊട്ടിപ്പിളരുമെന്നും ലാലു അവകാശപ്പെട്ടു.

