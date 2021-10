കോവാക്സിനെ അംഗീകരിക്കുമോ? ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തീരുമാനം ഉടൻ

ജനീവ∙ കോവാക്സിന് അംഗീകാരം നല്‍കുന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തീരുമാനം ഉടൻ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സാങ്കേതിക ഉപദേശക സമിതി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും വക്താവ് അറിയിച്ചു.

സമിതി തൃപ്തരാണെങ്കിൽ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ നിർദേശം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് മാർഗരറ്റ് ഹാരിസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഭാരത് ബയോടെക് നിർമിച്ച വാക്സീൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് കുത്തിവച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്തതിനാൽ പലർക്കും വിദേശ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.

English Summary: Review Of Covaxin Shot Underway, May Get Recommendation In 24 Hours: WHO Official