ആലപ്പുഴ ∙ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്ന മുന്‍ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പൊലീസ് ജീപ്പിലിട്ട് മര്‍ദിച്ചെന്ന് പരാതി. നൂറനാട് പച്ചക്കാട് സ്വദേശി റിനി തോമസിനെയാണ് ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനത്തിന്‍റെ കൊടി മാറ്റിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മര്‍ദിച്ചത്.

പച്ചക്കാട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന റിനി തോമസ്, പച്ചക്കാട് ജംക്‌ഷനില്‍ കോവിഡ് അണുനശീകരണ കട തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു മാസം മുന്‍പ് പച്ചക്കാട് ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനത്തിന്‍റെ കൊടി റിനിയുടെ കടയ്ക്കുമുന്നില്‍ കട മറയുംവിധം സ്ഥാപിച്ചു. ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും കൊടികള്‍ മാറ്റാതായതോടെ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ക്കടക്കം പരാതി നല്‍കി.

എന്നാൽ പരാതിയിൽ നടപടിയുണ്ടായില്ല. കഴിഞ്ഞ രാത്രി കൊടി ഒരുവശത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചതോ‌ടെ സിപിഎം പരാതി നല്‍കി. രാത്രി പൊലീസെത്തി റിനി തോമസിനെ വീട്ടില്‍നിന്ന് ജീപ്പില്‍ കയറ്റിയ ഉടനെ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇരച്ചെത്തി വാഹനത്തിലിട്ടു മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ആക്രമണമെന്ന് റിനി തോമസ് ആരോപിച്ചു.

റിനിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. മര്‍ദനമേറ്റ റിനി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. എന്നാല്‍ റിനിയെ മര്‍ദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സിപിഎമ്മും പൊലീസും പറയുന്നു. സിപിഎം യോഗങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിനി പേരെടുക്കാന്‍ വേണ്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന നാടകമാണെന്നുമാണ് പൊലീസിന്‍റെ വിശദീകരണം.

English Summary: Former branch secretary beaten up by CPM workers