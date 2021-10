ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി ഓൾഡ് സീമാപുരിയിലെ കെട്ടിടത്തിനു തീപിടിച്ച് നാലുപേർ മരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലു മണിക്കാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലെ ഒരു മുറിയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. നാലു മൃതദേഹങ്ങളും ഇവിടെനിന്നു കണ്ടെടുത്തു. നാല് അഗ്നിശമനസേനാ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.



English Summary: Four People Killed In Massive House Fire In Delhi