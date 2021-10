എന്റെ പേര് ധ്യാൻദേവ് എന്നാണ്, ദാവൂദ് അല്ല; മറുപടിയുമായി വാങ്കഡെയുടെ പിതാവ്

മുംബൈ ∙ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) മുംബൈ മേധാവി സമീർ വാങ്കഡെയ്ക്കെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയും എൻസിപി നേതാവുമായ നവാബ് മാലിക് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ വാങ്കഡെയുടെ പിതാവ് രംഗത്ത്. സമീർ വാങ്കഡെ മുസ്‌ലിം ആണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർഥ പേര് ‘സമീർ ദാവൂദ് വാങ്കഡെ’ എന്നാണെന്നുമായിരുന്നു നവാബ് മാലിക്കിന്റെ പ്രസ്താവന. വാങ്കഡെയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുന്ന രേഖയും മാലിക് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ തന്റെ പേര് ധ്യാൻദേവ് എന്നാണെന്നും ദാവൂദ് എന്നല്ലെന്നും വാങ്കഡെയുടെ പിതാവ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. മഹാഭാരതത്തിൽ ശത്രുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിനെപ്പോലെയാണ് തന്റെ മകനെന്നും എന്നാൽ ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽനിന്ന് അർജുനനെപ്പോലെ അവൻ പുറത്തുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘എന്റെ പേര് ദാവൂദ് വാങ്കഡെ എന്നാണെന്നത് തെറ്റാണ്. സമീർ വാങ്കഡെയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറത്തുവിട്ട് ഞങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ മാലിക്കിന് എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ എന്റെ പേര് ധ്യാൻദേവ് വാങ്കഡെ എന്നാണ്. ഇപ്പോഴും അത് അങ്ങനെതന്നെയാണ്.’– വാങ്കഡെയുടെ പിതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

‘ഞാൻ കോളജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സർക്കാർ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു. എന്റെ പേര് ദാവൂദ് എന്നാണെങ്കിൽ അവരാരും അറിയാതെ പോയത് എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണ് മാലിക്കിന് മാത്രം ഈ രേഖ ലഭിക്കുന്നത്? എന്റെ ഭാര്യ ആറു വർഷം മുൻപ് മരിച്ചു. ഒരിക്കൽ അവർ തയാറാക്കിയ ഒരു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പോലും എന്റെ പേര് ധ്യാൻദേവ് വാങ്കഡെ എന്നാണ്. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റും എന്റെ പക്കലുണ്ട്.’ – വാങ്കഡെയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. മരുമകനെ (സമീർ ഖാൻ) എൻസിബി ജയിലിലാക്കിയതിൽ നവാബ് മാലിക്കിന് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും സമീർ പുറത്തിറങ്ങിയശേഷമാണ് മാലിക് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന തന്റെ പിതാവ് 2007ൽ വിരമിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവാണെന്നും തന്റെ മാതാവ് മുസ്‌ലിം ആണെന്നും സമീർ വാങ്കഡെ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഡോ. ഷബാന ഖുറേഷി എന്ന യുവതിയെ 2006ൽ സ്പെഷൽ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. 2016ൽ നിയമപരമായ വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷമാണ് 2017ൽ മറാഠി നടിയായ ക്രാന്തി രേദ്‌കറെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നും വാങ്കഡെ പറഞ്ഞു. വിവാദങ്ങൾക്കെതിരെ ക്രാന്തി രേദ്‌കറെയും രംഗത്തെത്തി. താനും തന്റെ ഭർത്താവും ഹിന്ദുക്കളായാണ് ജനിച്ചതെന്നും മറ്റൊരു മതത്തിലേക്കും മാറിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

