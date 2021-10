വാങ്കഡെ വിവാദത്തിൽ പങ്കില്ല, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല: ആര്യൻ

മുംബൈ ∙ ലഹരിക്കേസിൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ആര്യൻ ഖാൻ. കേസ് ഒത്തുതീർക്കാൻ എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സമീർ വാങ്കഡെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കോഴ നൽകിയെന്ന ആരോപണവും നടൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകനായ ആര്യൻ നിഷേധിച്ചു. ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ആര്യൻ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചത്.

വാങ്കഡെയും ചില രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തികളും തമ്മില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും നടക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കൂടാതെ പ്രഭാകർ സയില്‍, ഗോസാവി എന്നിവരുമായും ബന്ധമില്ലെന്ന് ആര്യൻ പറഞ്ഞു. കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇടനിലക്കാരനും 25 കോടി രൂപ ഷാറുഖിൽനിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് ഒത്തുതീർപ്പിനു മുൻകൈ എടുത്ത പ്രധാനസാക്ഷി കെ.പി.ഗോസാവി പറയുന്നത്. ഇതിൽ 8 കോടി എൻസിബി സോണൽ ഡയറക്ടർ സമീർ വാങ്കഡെയ്ക്ക് ഉള്ളതാണെന്ന് ഗോസാവി ഫോണിൽ പറയുന്നത് കേട്ടതായി മറ്റൊരു സാക്ഷിയായ പ്രഭാകർ സയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഗോസാവിയുടെ സ്വകാര്യ അംഗരക്ഷകനാണ് പ്രഭാകർ. ഗോസാവിയുടെ സുഹൃത്തായ സാം ഡിസൂസയിൽനിന്നും 38 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയത് താനാണെന്നും പ്രഭാകർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒന്നും എഴുതാത്ത വെള്ളക്കടലാസിൽ ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങിച്ചെന്നും പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവരുടെ ആരോപണങ്ങൾ വാങ്കഡെയും എൻസിബിയും നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

