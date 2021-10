10-ാം ക്ലാസുകാരന്റെ കമ്പനിയിൽ ഗൂഗിളിന്റെ കോടികൾ ; മലയാളിയുടെ മിന്നും നേട്ടം

പേര്? അനീഷ് അച്യുതൻ.

സ്ഥലം? പെരിന്തൽമണ്ണ.

വിദ്യാഭ്യാസം? പത്താം ക്ലാസ്.

എന്തു ചെയ്യുന്നു? ഗൂഗിൾ വരെ നിക്ഷേപം നടത്തിയ 3600 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള ഓപ്പൺ എന്ന ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ സ്ഥാപകൻ.

നാട്ടിലെ പതിവുചോദ്യങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും അനീഷിന്റേത് ആരും പകച്ചു പോകുന്ന മറുപടികളായിരുന്നു. ഗൂഗിളിൽനിന്നും സിംഗപ്പൂർ സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ആഗോള പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപ സ്ഥാപനമായ ടെമാസെക് ഹോൾഡിങ്സിൽനിന്നും 735 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നേടിയ ഓപ്പൺ എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ അനീഷിന്റെ കഠിനപ്രയത്നത്തിന്റെ കൂടി കഥയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ നിയോബാങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ‘ഓപ്പൺ’. എസ്ബിഐ ജപ്പാൻ, ടൈഗർ ഗ്ലോബൽ, 3വൺ4 ക്യാപിറ്റലും പുതിയ റൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഓപ്പണിന്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ദമ്പതികളായ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി അനീഷ് അച്യുതനും തിരുവല്ലയിൽ കുടുംബവേരുകളുള്ള മേബിൾ ചാക്കോയും ചേർന്നാണ് 2017 ൽ ഓപ്പൺ സ്ഥാപിച്ചത്. സഹോദരൻ അജീഷ് അച്യുതനും ദീന ജേക്കബുമാണ് സ്ഥാപക ടീമിൽ ഒപ്പമുള്ളത്. സാധാരണ ഐടി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വൻ നഗരങ്ങളിൽ റജിസ്റ്റേഡ് ഓഫിസിനായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ റജിസ്റ്റേഡ് ഓഫിസ് തുടങ്ങിയത് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ.

പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാക്കാതെ വണ്ടികയറി

പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഹയർസെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയെങ്കിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ച് 2001 ൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അനീഷ് വണ്ടി കയറി. അന്ന് മലയാള മനോരമ ദിനപത്രത്തിൽ ഹോട്ട്‍മെയിൽ സ്ഥാപകൻ സബീർ ഭാട്യയുടെ ജീവിതകഥ വായിച്ചതാണ് ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവായത്. ‘അച്ഛൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കാര്യം ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങളെ പത്രം വായിക്കാൻ ശീലിപ്പിച്ചുവെന്നതാണ്’- അനീഷ് പറയുന്നു.

അന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഇത്രയും വ്യാപകമായിട്ടില്ലെങ്കിലും സബീർ ഭാട്യയെപ്പോലെ ഒരു വിജയകരമായ ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ് ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. മികച്ച ആശയം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റലുകൾ ഫണ്ട് നൽകുമെന്നതും പുതിയ തിരിച്ചറിവായി. പഠനത്തിൽനിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നതിന്റെ ആശങ്ക കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും സ്വപ്നം പിന്തുടരാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാമെന്നുതന്നെ നിശ്ചയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർക്ക് ‘ഡോട്ട് കോം’ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാമെന്ന ധാരണയിലാണ് വണ്ടികയറിയത്.

ക്ഷേത്രപരിസരത്തും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും താമസം

തലസ്ഥാനത്തെത്തിയെങ്കിലും രണ്ടു വർഷത്തോളം രാത്രി തങ്ങിയത് ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്രപരിസരത്തും തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുമായി. നാട്ടിൽനിന്ന് പഠനാവശ്യത്തിനായി നാട്ടില്‍ നിന്ന് പഠനാവശ്യത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ 3 സുഹൃത്തുകളാണ് പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലെ എണീറ്റാലുടൻ ഇവരിലൊരാൾ പ്രഭാതഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും. സഹായിക്കുന്നതിന് അവർക്കും അവരുടേതായ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നു തന്നെയായിരുന്നു ഭക്ഷണം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു സമീപമുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കഫെയിൽ പോയി പതിയെപ്പതിയെ സ്വപ്നം നെയ്തു തുടങ്ങി. ‘ഇന്ത്യഫസ്റ്റ്’ എന്ന വെബ്പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു. കഫെയായിരുന്നു പണിസ്ഥലം. ഇടയ്ക്കു കുറച്ചുനാൾ തിരുവനന്തപുരത്തൊരു ബാങ്ക് എടിഎമ്മിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായും സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സെയിൽസ്മാൻ ആയും ജോലി നോക്കി.

അനീഷ് അച്യുതൻ.

അധികം വൈകാതെ എയർടെല്ലിന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയായി. അന്ന് ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ സമയമാണ്. വോട്ടിങ്ങും മറ്റും നടത്താൻ 5 അക്ക പ്രീമിയം നമ്പറുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഏറെ. 67675 എന്ന നമ്പർ അങ്ങനെ അനീഷ് സ്വന്തമാക്കി. ഒരു പ്രമുഖ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ഥാപനം ആ സമയത്ത് ഇത്തരമൊരു നമ്പറിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ അനീഷിന്റെ സംരംഭം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി. കേബിൾ വരിക്കാർക്ക് ഓൺലൈനായി പണമടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് അത്ര വ്യാപകമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അത് പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ ഇടംപിടിച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്

2007 ലാണ് കാഷ്നെക്സ്റ്റ് എന്ന അടുത്ത സംരംഭത്തിലേക്ക് അനീഷ് കടക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ബാങ്കിങ് സംവിധാനം കൂടുതലായി കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടിൻപുറത്തെ കടകളെ വരെ ബാങ്ക് ശാഖകളാക്കി മാറ്റുന്ന ആശയമായിരുന്നു അത്. കടകളിലെ മേശവലിപ്പ് പോലും എടിഎം ആയി മാറുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. ഒരാൾക്കു പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എസ്എംഎസ് വഴിയോ മറ്റോ നിർദേശം നൽകി സമീപത്തെ കടയിൽ പോയി പണം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം. ഇതേക്കുറിച്ച് 2009 ൽ Cashnxt - Low-Cost Banking for the Rural Poor എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ ഒരു ലേഖനം വന്നു. ഇത് അനീഷിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ് ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായി.

ഓപ്പണിലെ ജീവനക്കാർ.

ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇന്നത്തേതുപോലെ വളരാത്തതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ വളരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും വെല്ലുവിളിയായി. തുടർന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനി കാഷ്നെക്സ്റ്റിനെ ഏറ്റെടുത്തു. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലെ ലേഖനം വായിച്ചാണ് ഓപ്പണിലെ സഹസ്ഥാപക കൂടിയായ മേബിൾ ചാക്കോ അനീഷിനെക്കുറിച്ചറിയുന്നത്. മേബിളും ആ സമയത്ത് ഒരു പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മേബിളും കാഷ്നെക്സ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി.

കാഷ്നെക്സ്റ്റ് വിട്ട ശേഷം ഇരുവരും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് നിയർറ്റിവിറ്റിയെന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്. 2011 ലാണ് മേബിൾ അനീഷിന്റെ ജീവിതപങ്കാളിയായത്. നിയർ ഫീൽഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ (എൻഎഫ്സി) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പേയ്മെന്റ് സൗകര്യമായിരുന്നു നിയർറ്റിവിറ്റി. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ശതമാനം ഫോണുകളിൽ മാത്രമാണ് എൻഎഫ്സി സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ 70 അംഗങ്ങളുള്ള കമ്പനി വൈകാതെ അടയ്ക്കേണ്ടിവന്നു.

പേയ്‍യുവിൽ നിന്ന് പേയുവിലേക്ക്

‘ഓപ്പൺ’ സ്ഥാപകർ.

ഒഎൽഎക്സ്, ഐബിബോ തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഉടമയായ വമ്പൻ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനി നാസ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ പേയ്‍യു (PayU) എന്ന പേരിൽ ഒരു പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്‍വേ തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. സ്ഥാപകടീമിലെ മൂന്നാമത്തെ ജീവനക്കാരനായി അനീഷ് പേയ്‍യുവിന്റെ ഭാഗമായി. ഹെഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട് എന്നായിരുന്നു തസ്തിക. പിന്നീട് 2011 ൽ ഓൺമൊബൈൽ എന്ന ബെംഗളൂരു കമ്പനിയിലേക്ക് ചേക്കേറി. ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് കോളർ ട്യൂണുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു അത്.

അവിടെ ഹെഡ് ഓഫ് എം–കൊമേഴ്സ് ആയി ജോലി നോക്കുന്നതിനിടെയാണ് വീണ്ടും സംരംഭക മോഹം ഉദിക്കുന്നത്. 2013 ൽ സ്വിച്ച് എന്ന പേയ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങി. ഇത് പിന്നീട് സിട്രസ് പേ എന്ന പ്രമുഖ പേയ്മെന്റ് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ സിട്രസ് പേയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തി. തുടർന്ന് സിട്രസ് പേ കമ്പനിയെ പേയ്‍യു ഏറ്റെടുത്തതോടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തോടെ വീണ്ടും പേയ്‍യുവിലെത്തി.

‘ഓപ്പൺ’ ഓപ്പണായതിങ്ങനെ

പേയ്‍യുവിലെ ജോലിക്കിടെ ഒട്ടേറെ ചെറുകിട–ഇടത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അനീഷിനു കഴിഞ്ഞു. അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ പൊതുവായ പ്രശ്നം ബിസിനസ് ബാങ്കിങ് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിങ് രീതിയിൽ സമൂലമായ മാറ്റം ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു ലൈസൻസ്ഡ് ബാങ്കുമായി ചേർന്ന് ഉപഭോക്താവിന് ആഡ് ഓൺ ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സേവനം നൽകുന്നതിനെയാണ് നിയോ ബാങ്ക് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. പല വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെയും നിയോബാങ്ക് സങ്കൽപം അനീഷ് പഠിച്ചു. തുടർന്ന് ചെറുകിട–ഇടത്തരം ബിസിനസുകളെ ലക്ഷ്യംവച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയോബാങ്ക് എന്ന ആശയം വികസിപ്പിച്ചു.

അനീഷ് അച്യുതൻ.

പേയ്‍യുവിലെ അമരീഷ് റാവു, ജിതേന്ദ്ര ഗുപ്ത എന്നിവരോടാണ് ആദ്യം ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചത്. അവരതിനു പൂർണ പിന്തുണ നൽകി. അവർ നൽകിയ 2.5 കോടിയുടെ പ്രാഥമിക മൂലധനവുമായാണ് ഓപ്പൺ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് യുണിക്കോൺ ഇന്ത്യ വെഞ്ച്വേഴ്സ് അടക്കം പല വിസി കമ്പനികളും മുതൽമുടക്കി. പല ബാങ്കുകളുമായി ചേർന്നാണ് നിയോബാങ്ക് സേവനം നൽകുന്നത്. സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംരംഭകന് ആദ്യം നൽകുന്നത് ഒരു കറന്റ് അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതിന്റെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഡാഷ്ബോർഡിൽ പ്രാഥമിക ബാങ്കിങ് സേവനത്തിനു പുറമേ ഒരു ബിസിനസ് ഓടിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇൻവോയിസ്, പേയ്റോൾ, അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാം ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടക്കുമെന്നു ചുരുക്കം. അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്ന ഓരോ രൂപയുടെയും കൃത്യമായ കണക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ഇന്റലിജന്റ് ആയി നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് മെച്ചം. പല ലോഗിൻ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. ബാങ്കിങ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് 5 മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകുന്ന ക്രെ‍ഡിറ്റ് കാർഡും ഓപ്പൺ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 520 ജീവനക്കാരുണ്ട് കമ്പനിക്ക്.

പത്താം ക്ലാസ് മതിയോ?

‘ഓപ്പൺ’ സ്ഥാപകരായ അജീഷ് അച്യുതൻ, ദീന ജേക്കബ്, അനീഷ് അച്യുതൻ, മേബിൾ ചാക്കോ.

ഒരു പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയുടെ ഉപകമ്പനിയിൽ ഒരിക്കൽ അനീഷ് ജോലി തേടിപ്പോയി. പ്രാഥമിക നടപടികൾക്കു ശേഷം അവർ തന്നെ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായി വച്ചത് പത്താം ക്ലാസ്. അതിനു ശേഷമുള്ളത് കൂടി എഴുതാൻ എച്ച്ആർ ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്രേയുള്ളൂ എന്ന് അനീഷ് മറുപടി നൽകി. നിങ്ങൾ കള്ളംപറഞ്ഞാണ് ഇവിടെവരെയെത്തിയതെന്നും അത് ടോപ്പ് 10 ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയവർക്കു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്നും എച്ച്ആറിന്റെ രോഷം. 60 പേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തെങ്കിലും തൽക്കാലം ഫലം പുറത്തുവിട്ടില്ല.

ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും അനീഷിനെത്തന്നെ വേണമെന്ന് ടോപ് മാനേജ്മെന്റ് വാശിപിടിച്ചു. പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയുടെ ഉപകമ്പനിയായതിനാൽ അവരുടെ അതേ നിയമങ്ങളാണ് ഇവരും പാലിച്ചിരുന്നത്. അനീഷിനു വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ നിയമം മാറ്റിയെഴുതി! ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ് മതിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അനീഷിന് കൃത്യമായ മറുപടിയുണ്ട്. പത്താം ക്ലാസുകൊണ്ട് പഠനം നിർത്തി ബിസിനസിന് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയാണ് ശരിയെന്ന വാദമില്ല, എന്നാൽ പത്താം ക്ലാസ് കൊണ്ടു പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചയാൾക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് അനീഷ് നൽകുന്ന പാഠം.

