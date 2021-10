പാലക്കാട് ∙ ആശങ്കയുയർത്തി അറബിക്കടലിൽ ഉണ്ടായ ചക്രവാതം ഇല്ലാതായതിന്റെ പിന്നാലെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകെ‍ാണ്ട ചക്രവാതം (സൈക്ലേ‍ാണിക് സർക്കുലേഷൻ) ഏങ്ങേ‍ാട്ടു നീങ്ങുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വരുംദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ മഴയുടെ ശക്തിയും കാറ്റിന്റെ ഗതിയുമെന്നു കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം.

പാലക്കാട് തുപ്പനാട് പുഴ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു

അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ അതിതീവ്രമഴയും ലഘുമേഘസ്ഫേ‍ാടനവും കാരണം നിരവധിപേർ മരിക്കുകയും വൻനാശനഷ്ടമുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത കിഴക്കൻ ജില്ലകളിൽ ന്യൂനമർദ്ദഫലമായി വീണ്ടും കനത്തമഴ പെയ്താൽ ദുരിതവും പ്രശ്നങ്ങളും വർധിക്കും. ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ അന്തരീക്ഷം തുടർന്നാൽ 29, 30 തീയതികളിൽ അതിശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള നിരീക്ഷണം. പലയിടത്തായി 13 സെന്റീമീറ്റർവരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കും.

സാങ്കേതികമായി ഈ മാസം ഒന്നുമുതൽ ആരംഭിച്ച തുലാവർഷക്കാലത്ത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുവരെ ഈ കാലയളവിൽ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ 104 % അധികമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാലാവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, തുലാവർഷം നല്ലരീതിയിൽ ലഭിക്കുമെന്ന കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ച്, സാധാരണകിട്ടുന്നതിനെക്കാൾ 30 % ലധികം മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.

വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയ തൃശൂർ പുല്ലഴി കോൾ പടവ്

പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുണ്ടായ മർദ്ദങ്ങളും അനുബന്ധഘടകങ്ങളെയും തുടർന്ന് തുടർന്ന് കാലവർഷം വൈകിയാണു പിൻവാങ്ങിയതെങ്കിലും നാലുദിവസമായി തുലാവർഷം പൂർണതേ‍ാതിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചക്രവാതവും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദവും സ്ഥിതിഗതികൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് പലയിടത്തും രാവിലെയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞുമായി ശക്തമായ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി.

തുലാവർഷസ്വഭാവത്തേ‍ാടെ കനത്ത ഇടിയും മിന്നലുമെ‍ാത്താണ് മഴയെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴ തുടർന്നുപെയ്യുന്നതായും കാണുന്നു. കാലാവസ്ഥപ്രവചനങ്ങളുടെ രണ്ടു പ്രധാനമേ‍ാഡലുകൾ അനുസരിച്ച്, ചക്രവാതം തമിഴ്നാട്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും അതല്ല മാന്നാർ കടലിടുക്കുവഴി കന്യാകുമാരി ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കന്യാകുമാരി ഭാഗത്തേക്കുള്ള പാത 2017 നവംബര്‍ 29ന് രാത്രിയില്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ 185 കിലോ മീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ ആഞ്ഞടിച്ച ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് സഞ്ചരിച്ച പാതയാണെന്ന ആശങ്ക ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു മേ‍ാഡലുകൾകൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പേ‍ാൾ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തേക്കു നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്.

എന്നാൽ, സ്ഥിതിഗതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാനും നിഗമനത്തിലെത്താനും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പേ‍ാഴുള്ളതെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ പെ‍ാതുവായ വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ കേരളത്തിലും ശ്രീലങ്കയിലും പലയിടത്തുമായി ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യ–തെക്കൻ ഭാഗത്താണ് ന്യൂനമർദ്ദമുള്ളത്. ഇവിടെ ചക്രവാതം രൂപപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ന്യൂനമർദ്ദമുണ്ടായി. ഈ സീസണിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചക്രവാതമാണിത്.

