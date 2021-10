മാതാപിതാക്കളെ കാണാതെ പേടിച്ചു കരഞ്ഞു ബാലൻ; തുണയായി നഴ്സുമാർ

കോഴിക്കോട് ∙ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ നാലു വയസ്സുകാരൻ ഇവരെ കാണാതെ 3 മണിക്കൂർ ആശുപത്രി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം ജോലിക്കിടയിലും കുഞ്ഞിനു സംരക്ഷണം നൽകി മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകി നഴ്സുമാർ. ഒടുവിൽ മൂന്നു മണിക്കൂറിനു ശേഷം മാതാവിനെ കണ്ടപാടെ നാലു വയസ്സുകാരൻ ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. ഇതുകണ്ട ജീവനക്കാരും പറഞ്ഞു. പാവം എത്ര സമയമായ് ഉമ്മയെ കാത്തിരിക്കുന്നു.



വയനാട് സ്വദേശിയായ കുടുംബം 1 വയസ്സുള്ള മകനു കടുത്ത പനി ബാധിച്ചതിനാൽ അവനെ കാണിക്കാനായാണു ചൊവ്വാഴ്ച അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെത്തിയത്. കുഞ്ഞിനെ 44–ാം വാർഡിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ സമയം പിതാവ് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പുറത്തേക്കു പോയി. വാർഡിലെ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിക്കാനായി മുറിയിലേക്കു വിളിച്ചപ്പോൾ നാലു വയസ്സുകാരനെ പുറത്തിരുത്തി ഉമ്മ കുഞ്ഞുമായി അകത്തേക്കു പോയി.

കുറച്ചു സമയം ഇവിടെ ഇരുന്ന നാലു വയസ്സുകാരൻ പിന്നീട് 41–ാം വാർഡിലെത്തി. 12.30 ഓടെ സമീപത്തെ വാർഡിലൂടെയെല്ലാം നടന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ്നഴ്സ് വി.എ.പാത്തുമ്മ കുഞ്ഞിന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടെത്താനായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും വരാത്തതിനാൽ അവർ നാലു വയസ്സുകാരനുമായി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെത്തി. ഇവിടെ എത്തിയ കുട്ടി ഉമ്മയെ കാണണമെന്നു പറഞ്ഞു കരയാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം മാതാപിതാക്കളുടെ പേരോ സ്വന്തം പേരോ സ്ഥലമോ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞില്ല. കരഞ്ഞു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഇതിനിടെ ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും ജ്യൂസുമെല്ലാം നൽകി. ഇതോടെ കരച്ചിൽ കുറച്ചു. തുടർന്നു കുട്ടിയുടെയും ഉമ്മയുടെയും സഹോദരന്റെയുമെല്ലാം പേരു പറഞ്ഞു.

ഇതു പ്രകാരം ചൊവ്വാഴ്ച ആശുപത്രി ഒപി വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ കുട്ടികളിൽ ആരെങ്കിലുമാണോ എന്നു കണ്ടെത്താനായി അടുത്ത ശ്രമം. നാലു വയസ്സുകാരന്റെ പേരിനോടു സാമ്യമുള്ളവരുടെയെല്ലാം ഒപി ടിക്കറ്റ് റജിസ്ട്രേഷന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നോക്കി വിളിച്ചു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കാണാതായിട്ടുണ്ടോ എന്നു തുടർച്ചയായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു വിളിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഇതിനിടെ വിവരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. സി.ശ്രീകുമാറിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസിലും വിവരം നൽകി.

അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ ഹെഡ് നഴ്സ് കെ.എസ്.ഷൈജ, സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരായ കെ.രഞ്ജിനി, അഖില ഉത്തമൻ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു കുഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്. ഇടയ്ക്ക് കരഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഓടാൻ നോക്കിയെങ്കിലും നഴ്സുമാരും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കുഞ്ഞിനെ അനുനയിപ്പിച്ചു അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഇരുത്തുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടെത്താനായി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ കാലോടെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ഫലമില്ലാതായായതോടെ ഹെഡ് നഴ്സ് കെ.എസ്.ഷൈജ കുട്ടിയുമായി വീണ്ടും 41, 44 തുടങ്ങിയ വാർഡുകളിലെത്തി അന്വേഷിച്ചു. വാർഡിലുള്ളവരോടെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി വിവരം പറഞ്ഞു.

മൂന്നേ കാലോടെ ഒരു വയസ്സുകാരന്റെ പരിശോധനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഉമ്മ 44–ാം വാർഡിനു സമീപമെത്തി നാലു വയസ്സുകാരനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ മൂത്ത മകനെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഈ വാർഡിലുള്ളവർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഉമ്മ ഉടനെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെത്തി. ഉമ്മയെ കണ്ടപാടെ കുട്ടി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരനൊപ്പം മാതാപിതാക്കളെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചു. പൊലീസ് സാന്നിധ്യത്തിൽ കുട്ടിയെ ഉമ്മയെ ഏൽപിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണെങ്കിലും നാലു വയസ്സുകാരന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടെത്തി അവനെ ഏൽപിക്കേണ്ടതിനാൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ഹെഡ് നഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആശുപതിയിൽ നിന്നു പോയത്.

ആതുര സേവന രംഗത്തെ പ്രവർത്തനമായതിനാൽ പലപ്പോഴും ജോലി കഴിഞ്ഞു പോകാൻ കൃത്യസമയമൊന്നും പലരും നോക്കാറില്ലെന്നാണ് നഴ്സുമാർ പറയുന്നത്. എന്തായാലും മൂന്നു മണിക്കൂറിലേറെ നാലു വയസ്സുകാരന്റെ പിറകെ നടന്നെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടെത്തി ഏൽപിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ.

English Summary: Four year old child got seperated from parents at hospital, reunited after three hours