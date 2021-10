അതിർത്തി വിഷയങ്ങളിൽ പുതിയ നിയമം; ചൈനയെ ആശങ്ക അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിർത്തി സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ചു പാസാക്കിയ പുതിയ നിയമത്തിൽ ചൈനയെ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ. നിയമത്തിന്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ– ചൈന അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുമെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.‌

ശനിയാഴ്ച നിലവിൽവന്ന പുതിയ നിയമപ്രകാരം അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യാക്രമണത്തിനുള്ള നടപടികൾ രാജ്യം സ്വീകരിക്കുമെന്നു ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതിർത്തി മേഖലയിലെ സുരക്ഷ കടുപ്പിക്കാനും ഇതിനായി സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കാനും പുതിയ നിയമപ്രകാരം സാധിക്കുമെന്നും ചൈനീസ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കത്തിന് ഇതുവരെ പരിഹാരമാകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവിന്റെ പ്രതികരണം.

‘ചൈനയുടെ പുതിയ നീക്കം ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നതാണ്. അതിർത്തി മേഖലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിനു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്കു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനം തുടരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’– വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

English Summary: India Expresses "Concern" Over New Chinese Law On Land Border