നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രളയം എന്ന് 2018 ലെ കാലവ‍ർഷക്കെടുതിയെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു. അത്യപൂർവം എന്ന നിലയിലാണ് മലയാളി അങ്ങനെ വിളിച്ചത്. എന്നാൽ 2019 ലും 2020 ലും നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ തുടച്ചുനീക്കിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭവും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായി. അതൊരു ഞെട്ടലായി. ഇത്തവണ ഒക്ടോബർ എത്തിയതോടെ നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റി. കോട്ടയം ജില്ലയുടെ മലയോരങ്ങളിലെ ദുരന്തം നാടിനെ ഞെട്ടിച്ചു. തുടർച്ചയായ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ നമ്മുടെ പങ്കെന്താണ്? 2018ലെ പ്രളയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പഠിച്ച് 'ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ഫ്യൂറി' എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകം രചിച്ച ബി. വിജു അതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു.

2018 ൽ പ്രളയം. ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷവും പ്രകൃതിയുടെ ആഘാതം. ഇത്തവണ ഉയർന്നു കേട്ട ഒരു വാദമുണ്ട്– ഇത് നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല! മേഘവിസ്ഫോടനം ആണ് കാരണം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള അതിവൃഷ്ടിയും പരിസ്ഥിതി നാശവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ ഇത്?

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. അതിനു നേരേ കണ്ണടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഇനി കഴിയില്ല. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഴകളും. ഈ മേഖലയിൽ അടുത്തിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പഠനം നടന്നത് വയനാട്ടിലാണ്. വളരെ വിശദമായാണ് 2 ഗവേഷകർ ഇതു നടത്തിയത്. ഡാനേഷ്കുമാറും പവൻകുമാർ സിംഗാളും. 23 വർഷത്തെ മഴയുടെ നിരക്ക് ശേഖരിച്ചായിരുന്നു പഠനം. ചെറിയ തോതിലുള്ള മഴ (20-30 എംഎം) കാര്യമായി കുറയുന്നുണ്ടെന്നും അതേസമയം ഇടത്തരം മഴയും കനത്ത മഴയും വലിയതോതിൽ കൂടുന്നുണ്ടെന്നും ആണ് അവർ കണ്ടെത്തിയത്.

2011ൽത്തന്നെ ഇതു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആഘാതമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. 2016ൽ വരൾച്ച ഉണ്ടായതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരു കാലാവസ്ഥാ ഷിഫ്റ്റ് വരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരൾച്ച, പ്രളയം, മറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. 2050 ആകുമ്പോഴേയ്ക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഊഷ്മാവ് 2 ഡിഗ്രി വർധിക്കുമെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് അങ്കലാപ്പു സൃഷ്ടിക്കാൻ പോന്ന കണ്ടെത്തലാണ്. 8 ചുഴലിക്കാറ്റാണ് അറബിക്കടലിൽ ഉടലെടുത്തത്. ഇതാണ് മൊത്തം മഴയെ മാറ്റിയത്. ആഗോള താപനം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം. ആഗോള താപനത്തിനു കാരണം പരിസ്ഥിതി നാശമാണല്ലോ. അതിനാൽ ഇവ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ല.

ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള മഴ സ്ഥിരം പരിപാടി ആകാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉടൻ ചെയ്യാം?

നാശനഷ്ടങ്ങൾ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് പരിസ്ഥിതി അനുകൂല നടപടികളുടെ പ്രാധാന്യം. മൊട്ടക്കുന്നുകൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാവും. അതു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ്. അതുപോലെ നദികളുടെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രളയം വരും. 2018ൽ പ്രളയസമയത്ത് നദികളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കനത്ത ആഘാതമുണ്ടായത്. പുഴയെ കയ്യേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വലിയ നാശമുണ്ടായത്.

ഇത്തവണ കൂട്ടിക്കലിലാണല്ലോ വലിയ ആൾനാശവും മറ്റും ഉണ്ടായത്. പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിലെ സോൺ ഒന്നിൽ പെടുന്ന സ്ഥലമാണത്. അത്തരം മേഖലകളിൽ ക്വാറി വരുമ്പോൾ മണ്ണിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. കനത്ത മഴ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടിയതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. ചരിവ് ഒരു കാരണമാകാം, മരങ്ങൾ ഇല്ലാതായത് മറ്റൊന്നാകാം. ഓരോ മണ്ണിടിച്ചിലും ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കണം. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ കാരണം കണ്ടെത്തും. അതനുസരിച്ച് നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. കൃഷി, റോഡു നിർമാണം തുടങ്ങിയവയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം.

അതു ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ മടിക്കുകയാണ്. വികസന അജൻഡ മാറ്റേണ്ടിവരും എന്നതിനാൽ അതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 20,000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ കെട്ടിടങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഭയാനകമായ നിർദേശങ്ങളാണ്. അതൊന്നും മാറ്റാൻ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഒരുക്കമല്ല.

2018 ലെ ദുരന്തത്തിനു ശേഷം ചെറുതോണി ഡാമിന്റെ പ്രദേശത്തെ പുഴയോരം നമ്മൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. അവിടെ നല്ല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ഡാം തുറന്നപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതായത്. വെള്ളം നന്നായി ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. അതിനാൽ വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് നന്നായി ഇടപെടാൻ കഴിയും.

ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ അതിവർഷം പെട്ടെന്നുണ്ടാവുകയും അവർ മുൻകരുതലെടുത്ത് അതിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തല്ലോ? അതിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാൻ കഴിയുമോ?

പുറംരാജ്യങ്ങളുമായി നമ്മുടെ നാടിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുക നെതർലൻഡ്‌സുമായാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിനു താഴെയുള്ള പ്രദേശം. കുട്ടനാട് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അവിടെയും ആദ്യകാലത്ത് കുട്ടനാട്ടിലേതു പോലെ പുഴയെ തടുത്തുനിർത്താൻ നോക്കി. പിന്നെ അതു നടക്കില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് റൂം ഫോർ റിവർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയത്. നമ്മളും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പുഴയ്ക്ക് അതിന്റെ സ്ഥലം കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഉയരാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കണം.

ഉദാഹരണത്തിന്, പമ്പയും അച്ചൻകോവിലാറുമൊക്കെ ഒഴുകി വരേണ്ട സ്ഥലമാണ് വേമ്പനാട്ടു കായൽ. കൊച്ചിയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ അത് നഗരഹൃദയത്തിലെ ചെലവന്നൂർ കായലാണ്. അവിടം നികത്തിയാൽ കൊച്ചിയിൽ പ്രളയമുണ്ടാകും. അവിടെ ഇപ്പോൾ കയ്യേറ്റം നടക്കുകയാണ്. പുഴയ്ക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കണം. കേരളത്തിൽ ഇത് എത്രത്തോളം നടപ്പാക്കാനാവും എന്നത് അറിയേണ്ടതാണ്. ജനസാന്ദ്രതയാണ് പ്രധാന കാരണം. പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽനിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി വേണ്ടിവരും. വിയറ്റ്നാമിന്റെ കാര്യവും എടുത്തുപറയണം. പ്രളയം തടയാൻ അവർ കണ്ടൽക്കാട് മതിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. സൂനാമിയുടെ സമയത്ത് കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചത്. ചെല്ലാനം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതു ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കയ്യേറ്റത്തോടൊപ്പം വിവിധ വികസനപദ്ധതികളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും പുഴകളെയും നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്...

തീർച്ചയായും. ആറന്മുള പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു നല്ല ഉദാഹരണം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 500 ഹെക്ടർ തണ്ണീർത്തടം നികത്തേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. സാലിം അലി ഫൗണ്ടേഷനും മറ്റും ഏറ്റവും ജൈവവൈവിധ്യ സമ്പന്നം എന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇതിനു പുറമേയാണ് അവിടുത്തെ സവിശേഷ സംസ്കാരം. ആറന്മുളക്കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ പ്രത്യേക മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറയണം. എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് പുതിയ എയർപോർട്ട് വേണമോ എന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ഭാഗ്യത്തിന് അതു വേണ്ടെന്നു വച്ചു. മറ്റൊന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. 2018 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പാണ്ടനാടും മറ്റും വെള്ളം കയറിയെങ്കിലും ആറന്മുളക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടി. പാടശേഖരമുണ്ടായതിനാൽ വെള്ളം വന്നു കയറി പരക്കാൻ സമയം കിട്ടി. വെള്ളം കയറും. അതിനെ തടയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ സ്പീഡ് കുറയും. പുനരധിവാസത്തിന് സമയം കിട്ടി. പാണ്ടനാട് അതു കിട്ടിയില്ല.

പശ്ചിമഘട്ടം ഭാവിയിലും അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലയായി തുടരാനാണോ സാധ്യത? വൻ നാശം ഒഴിവാക്കാനായി ഹ്രസ്വകാല അടിസ്ഥാനത്തിലും ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാവും? പതിറ്റാണ്ടുകളായി കൃഷി നടത്തി ജീവിക്കുന്നവരോട് പെട്ടെന്ന് ഒഴിയാൻ പറയാനാവില്ലല്ലോ..

പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടത്തെ താമസക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയാണ്. പണ്ട് പ്രാരാബ്ധം കാരണം അവിടേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ഇപ്പോൾ മടക്കയാത്രയുടെ കാലമാണ്. കുട്ടനാട് നോക്കുക. ലോവർ കുട്ടനാട്ടിൽനിന്ന് ആളുകൾ മാറിപ്പോകുകയാണ്. സമാനമായ അവസ്ഥ ഇടുക്കിയിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവർ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ പകരം വരുന്നത് കൃഷിക്കാരാവില്ല. ക്വാറി, റിസോർട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളവരാവും വരുന്നത്. ഇത് അപകടം വരുത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

അപ്പോൾ യഥാർഥ കർഷകരെ അവിടെ നിലനിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാണവർ. അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂയോർക്കിലെ കാര്യം നോക്കുക. സിറ്റിയിൽ വെള്ളം വരുന്നത് ദൂരെ ഒരു ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനു ചുറ്റും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ അവർ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ പണം എടുക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലുള്ളവരിൽ നിന്നാണ്. തടാകം സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പണം നൽകുകയാണ്.ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ സമീപനം ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരോടും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പശ്ചിമഘട്ടത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എങ്ങനെ വേണം?

പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഒന്നായി കാണണം. 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പടർന്ന് കിടക്കുന്നതാണത്. ഇതൊരു വന്യമൃഗ കോറിഡോർ കൂടിയാണ്. 766 ഹൈവേ ബന്ദിപ്പൂർ പാർക്കിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അവിടെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പിന്നിൽ ലോബി ആയിരുന്നു. അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക്, തദ്ദേശവാസികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കുന്നില്ല. കോവിഡിനിടയിൽപ്പോലും ഈ മേഖലയിലെ ഗോവയിൽ 3 റെയിൽ-റോഡ് പദ്ധതികൾ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗോവയിലെ മോലം നാഷനൽ പാർക്കിലൂടെയും ഭഗവാൻ മഹാവീർ നാഷനൽ പാർക്കിലൂടെയുമാണവ കടന്നുപോവുന്നത്. 250 ഹെക്ടർ വനം നശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നമ്മളും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ്.

പശ്ചിമഘത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും. ഗോവയിൽ 2006-11വരെ അനധികൃത ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിച്ചു. 35,000 കോടി രൂപയുടെ ഖനനം നടന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ വനങ്ങൾ നശിച്ചു. ഇവിടെ ക്വാറിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ അവിടം കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം. എന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനയുടെ ഭാഗമായി അവിടെ ഞാൻ പലവട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. ബിച്ചോലിയിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെള്ളമില്ല. ഉള്ള കിണറുകളിൽ വിഷം നിറഞ്ഞു. നെൽപ്പാടങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടായ ഇക്കോ സിസ്റ്റം 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് നശിച്ചു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോയി കാണേണ്ട സ്ഥലമാണ്. 90 വർഷത്തിനുള്ലിൽ 35 ശതമാനം വനമാണ് നഷ്ടമായത്. കേരളത്തിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഏരിയയിലെ വനമാണ് നശിച്ചത്.

പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം?

പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിന് 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കണം. സങ്കടകരമായ കാര്യം, ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അവർ വായിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. എന്റെ പുസ്തകം തന്നെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ വി.ഡി. സതീശൻ മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടൂള്ളൂ എന്നാണ്. പരിസ്ഥിതി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അറിയാൻ താൽപര്യമില്ല. വോട്ടുബാങ്കിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. നല്ല മിടുക്കൻ നേതാക്കളും എംഎൽഎമാരും നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ആരും പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നില്ല.

അതുപോലെതന്നെയാണ് കുട്ടികളെ ബോധവാൻമാരാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായി പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം കൊണ്ടുവരണം. എന്താണ് പശ്ചിമഘട്ടം നമുക്ക് തരുന്നതെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തൊക്കെ കുറച്ച് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു മാത്രം പോരാ. എത്രയോ മികച്ച അധ്യാപകരുണ്ട്. അവർ വഴി കുട്ടികളിലേക്കെത്തണം. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ മൂവ്മെന്റ് വളർത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെയേ പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം ഇനി നടക്കൂ. പോളിസി ലവലിൽ മാത്രം മാറ്റമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. കയ്യേറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകണം..

പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന കാര്യമാണ് താങ്കൾ എടുത്തുപറയുന്നത്.

പശ്ചിമഘട്ടം എന്നാൽ സാധാരണ മലയായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നതാണ് വലിയ പ്രശ്നം. ഇതൊരു ലിവിങ്- ബ്രീത്തിങ്- ഡൈനാമിക് ഓർഗാനിസം ആണ്. പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന പേര് ബ്രിട്ടിഷുകാർ നൽകിയതാണ്. പണ്ട് ഇത് സഹ്യാദ്രി ആയിരുന്നു. നന്മയുളള മലനിരകൾ എന്ന് അർഥം. അതാണ് വാസ്തവവും. ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് നാലിലൊന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കോടിക്കണക്കിനു ലീറ്റർ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ മലനിരകൾ. 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 58 നദികളാണ് ഉള്ളത്. ഇവ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനായി എന്തു ചെയ്യുമായിരുന്നു? കൃഷി എങ്ങനെ സാധിക്കും? പിന്നെ വായുവിന്റെ കാര്യം. കേരളത്തിലൊക്കെ വായുമലിനീകരണം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടം ഉള്ളതിനാലാണ്. 39 പ്രകൃതിദത്ത പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളെയാണ് യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 20ഉം കേരളത്തിലാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടുക്കിയിലും. അപ്പോൾ ആ ജൈവവൈവിധ്യ സമ്പത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതല്ലേ.

ദേശീയപാതകൾക്ക് വീതികൂട്ടുന്നതും കെ. റെയിൽ പോലുള്ള പുതിയ പാതകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും മലയോര മേഖലയിലെ പ്രകൃതിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനഘടകമാണ് എന്ന് താങ്കളുടെ പുസ്തകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിശദമാക്കാമോ? പോംവഴി നിർദേശിക്കാനുണ്ടോ?

പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഓരോന്നായി നമുക്ക് എടുക്കാം. ക്വാറികളുടെ കാര്യം നോക്കുക. നമ്മുടെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ശരാശരി 6 ക്വാറികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇവയിൽ 50 ശതമാനവും പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളായ സോൺ ഒന്നിലും രണ്ടിലും ആണെന്നാണ് കെഎഫ്ആർഎ (Kerala Forest Research Institute) കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ നടന്നിരിക്കുന്നതും സോൺ വണിലാണ്. 2012ൽത്തന്നെ അവിടുത്തെ ക്വാറി പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ക്വാറികൾ അനുയോജ്യമായ പ്രദേശങ്ങളിലേ പാടുള്ളൂ. അതിന് എവിടെയൊക്കെയാണ് ക്വാറികൾ ഉള്ളത് എന്നറിയണം. മൈനിങ് വകുപ്പിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ കണക്ക് അറിയില്ല. പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്വാറികൾ അവിടെനിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന നദികളെയും നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ഒരു പുഴ ഉരുവം കൊള്ളുന്നത്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളം കടലിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പുഴയ്ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. അരുവികളെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പ്രളയം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 2018 ലെ വയനാട്ടിലെ പ്രളയത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക. മാനന്തവാടിയിലും വൈത്തിരിയിലും കൂടിയാണ് കബനി പുഴ പോകുന്നത്. പനമരവും മാനന്തവാടി പുഴയും ആണ് കബനിയുടെ രണ്ട് പ്രൈമറി വാട്ടർ സോഴ്സുകൾ. ഈ രണ്ടു കൈവഴികളും 75 ശതമാനത്തോളമാണ് നികത്തിക്കളഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് പുഴ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയത്.

അശാസ്ത്രീയമായ ചെക് ഡാമുകൾ ആണ് മറ്റൊരു കാരണം. ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒഴുക്കു നിലച്ചതിന് അതു കാരണമാണ്. ചെമ്പൈ ഗ്രാമത്തിനടുത്ത് ചന്ദ്രശേഖരപുരം എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അതിലേക്കൂടിയാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. നേരേ പുഴയിലിറങ്ങി കുളിക്കാം. പ്രളയ സമയത്ത് അമ്പലം തന്നെ എടുത്തുപോയി. അതിന്റെ കാരണം ചെക്ഡാം ആയിരുന്നു. പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ചെക്ഡാം തടസമായി അങ്ങനെയാണ് രണ്ടുവശങ്ങളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിയത്. മലയോര റോഡു നിർമാണമാണ് മറ്റൊന്ന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. മൂന്നാറിലെ ഗ്യാപ് റോഡ്. 20 മലയിടിച്ചിൽ ആണ് അവിടെ നടന്നത്. കെ–റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ കാര്യം നോക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമോ എന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കണം. മറ്റൊന്നാണ് വയനാട്ടിലെ 7 കിലോമീറ്റർ ടണൽ. അതൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്.

പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷണം പരിസ്ഥിതിവാദികളുടെ മുറവിളികളായി പലപ്പോഴും അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നഗരവാസികളുടെ കാൽപനിക താൽപര്യമായും മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക് ശക്തമായ പഠനഗവേഷണങ്ങളും സംരക്ഷണവും വേണ്ടതാണെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ദുരന്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആ മേഖലയിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമീപനം.?

ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതിനെ അഭിനന്ദിക്കാം. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബജറ്റുകളിലോ ഇക്കണോമിക് സർവേയിലോ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന വാക്കുപോലും ഇല്ല. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമിയുടെ 50 ശതമാനം പശ്ചിമഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കാരിന് മുന്നോട്ടുപോകാനാവുക?

പണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നു പറയാം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമോ പ്രളയമോ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാൽ 2018 കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും ചിന്തിക്കേണ്ടേ? പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും പ്രസംഗം തുടങ്ങുക എന്നാണ്. 2019 ലും 20 ലും ബജറ്റിലോ നിയമസഭയിലോ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞുകേട്ടില്ല. അതു സൗകര്യപൂർവം വിട്ടുകളയുകയാണ്. കാരണം അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടിവരും. അവഗണിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ.

ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയും വിവാദവിഷയമായിരുന്നു. രണ്ടു റിപ്പോർട്ടുകളും താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നവയാണോ? ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതു പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഇവരുടെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമായിരുന്നോ?

മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടും പരിഗണിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രീയം. 1.4 ലക്ഷം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചത്. ഈ സ്ഥലത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. കാട് സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണ്. കാട് മാത്രം സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതിന്റെ ബഫർ സോണും സംരക്ഷിക്കണം. അതും തുല്യപ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണ്. അവിടെനിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന നദികളെ, ജന്തുജീവജാലങ്ങളെ, കോറിഡോറിനെ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കണം. എന്നാലേ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ നിലനിൽക്കൂ. അതിൽ വളരുന്ന ചെടികളാണ് അതിന്റെ ശരീരം. പാറക്കെട്ടിനെ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ. പുഴകൾ അതിന്റെ നാഡികളാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിലെ ജീവജാലങ്ങളും. അതിനെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി മനുഷ്യനെ മാത്രം കാണുന്നതാണ് പ്രശ്നം.

മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും മുകളിലെന്നും ബാക്കിയെല്ലാം അപ്രധാനമാണെന്നും കരുതുന്നതാണ് മലകൾ നശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനകാരണം. മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാമായി ഇഴചേർന്നു കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിത്തറ. സോൺ ഒന്നിൽ ക്വാറിയും മറ്റും പാടില്ല. ഒറ്റവിള കൃഷി ഒഴിവാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവും. സോൺ 2ൽ പുതിയ ക്വാറികളും മറ്റും പാടില്ല. മൂന്നാമത്തെ സോണിൽ ക്വാറിയും കെട്ടിടനിർമാണവും ആവാം. അതായത് ഗാഡ്ഗിൽ ക്വാറികൾക്കും മറ്റും പൂർണമായി എതിരല്ല. രണ്ടാമതായി, ഇതൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് മാത്രമാണ്.

ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ ആൽപ്സ് മലനിരകളുടെ കാര്യം നോക്കുക. അവിടെയും ഇതേപോലെ സംരക്ഷണമുണ്ട്. 2011ൽ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടു വന്നപ്പോൾ വിവാദമുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി 2013ൽ വന്നത്. അവർ 60,000 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ 37 ശതമാനം സ്ഥലം മാത്രമേ പരിശോധിച്ചുള്ളൂ. അവർ രണ്ടുതരം ഭൂമിയായി തരംതിരിച്ചു. പ്ലാന്റേഷൻ ഏരിയ ഗ്രീൻ സോൺ ആക്കി. പല വനമേഖലയും ഇതിനു പുറത്തായി. അവിടെയൊക്കെ എന്തും ചെയ്യാം. സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണിത്. 20,000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിർമാണം നടത്തിയാൽ എങ്ങനെയാണ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക. ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചേർത്ത റിപ്പോർട്ടിനെപ്പോലും നമ്മൾ എതിർത്തു.

ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് അതേപടി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഗാഡ്ഗിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊരു ശുപാർശ മാത്രമാണ്. അതിനെ അടിത്തറയാക്കി ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പഞ്ചായത്തുകളാണ്. എന്നാൽ 6 സ്റ്റേറ്റുകളും ഇതിനെ തള്ളി. ഇതിന്റെ കാരണം വോട്ടുബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ ഈ നിലപാടിനില്ല. പിന്നാലെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായി. ഈ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഗാഡ്ഗിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സോൺ ഒന്നിലാണ്. മരിച്ചതെല്ലാം പാവപ്പെട്ടവരും. പാവങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിട്ട് അവരെത്തന്നെ ഇരകളാക്കി.

ഗാഡ്ഗിൽ ബിജെപി പക്ഷപാതിയാണെന്ന ആരോപണവും റിപ്പോർട്ട് തള്ളുന്നവർ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയവും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ?

2010 മുതൽ എനിക്ക് മാധവ് ഗാഡ്ഗിലുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അക്കാലത്ത് സിന്ദുദുർഗ് ജില്ലയിലെ 42 മലകളിൽ മൈനിങ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹവുമായി അടുത്തുപരിചയപ്പെട്ടു. അവിടത്തെ ഖനനത്തിനെതിരെ ഗാഡ്ഗിൽ പ്രചാരണം നടത്തി. അന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജയ്റാം രമേഷ് ഇടപെട്ട് ഖനനം തടഞ്ഞു. എനിക്ക് ഒരിക്കൽപ്പോലും അദ്ദേഹം ബിജെപിക്കാരനാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയനാണ്. ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർക്കു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മോശമാക്കി കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്.

പ്രളയത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ച് തയാറാക്കിയ താങ്കളുടെ പുസ്തകം ഗവേഷകരോ ഭരണാധികാരികളോ ഗൗരവമായി പഠിച്ച് വിലയിരുത്തിയ അനുഭവമുണ്ടോ?

വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ധാരാളം പേർ വായിച്ചു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അധികം പേർ വായിച്ചതായി അറിയില്ല. ജയ്റാം രമേഷും ഗാഡ്ഗിലും അതു വായിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം അറിയിച്ചു. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവരും നന്നായെന്നു പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ അതു വായിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. കേരളത്തിലെ 6 ജില്ലകളും കൂർഗ്, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചാണ് പുസ്തകമെഴുതിയത്. അക്കാദമിക് പഠനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ ഒരു യാത്രാവിവരണം പോലെയാണ് ഞാനിത് എഴുതിയത്. വിഷയം പരിസ്ഥിതിയാണല്ലോ. അതിൽ വൈകാരികത ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും തുടങ്ങിയതു തന്നെ തദ്ദേശ വാസികളുടെ ഒരു പാട്ടു ചേർത്തുകൊണ്ടാണ്.. ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ സംസ്കാരമാണ് ഈ മേഖലകളിലെ തദ്ദേശ ജനതയ്ക്കുള്ളത്. അവരുടെ ഭൂമി തട്ടിയെടുത്ത് അവരെ ദരിദ്രജനവിഭാഗമായി മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അട്ടപ്പാടി. 400 രൂപ കോടി അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികൾക്കു വേണ്ടി ചെലവാക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പണം എവിടെപ്പോയി എന്നത് ആർക്കുമറിയില്ല.

വയനാട്ടിൽ വലിയ അത്യാഹിതങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. പുത്തുമലയിൽ സമാനമായ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഓഗസ്റ്റിൽ പുസ്തകമിറങ്ങി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുത്തുമലയിലെ നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം നടന്നത്. വയനാട് ഏതു സമയത്തും ദുരന്തത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്താൻ ഇടയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അനധികൃത നിർമാണവും മറ്റും വയനാടിനെ തകർക്കുകയാണ്. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ മാത്രമല്ല, അതു സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളെയും നമ്മുടെ അധികാരികൾ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നില്ല. മറിച്ച് ഒരു സംശയദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിക്കാനാണ് താൽപര്യം. ഈ ജില്ലയിലാണ് എന്നിട്ട് മെഗാടണൽ നിർമിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ നെതർലൻഡ്സിലും മറ്റുമാണല്ലോ പ്രളയത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം അവർ പോകേണ്ടത് ഗോവയിൽ ഖനനം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ്. ചെർണോബിലിൽ ഒക്കെ ചെന്നതു പോലെ തോന്നും. ഭീകരമായ അവസ്ഥ. കേരളത്തിന്റെ ഭാവി അങ്ങനെ വേണമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഗോവയിൽ വലിയ ദുരന്തം ഏതു സമയവും ഉണ്ടാകാം.

ഗോവയിൽ ജനങ്ങൾ നമ്മെക്കാൾ കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി അവബോധം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാര്യവും താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു...

ഗോവയിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് വലിയ തോതിൽ ഉണർന്നെണീറ്റിട്ടുണ്ട്. മോലം നാഷനൽ പാർക്കിലൂടെ റോഡ് സമുച്ചയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു തുടങ്ങി. അത്തരം ജനകീയ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകണം. ഒരു സർവൈവൽ മൂഡിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് പണമുണ്ടാക്കി വന്ന് ജീവിക്കാം എന്നു കരുതുന്നു.കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയം, മതം എന്നിവയുടെ പേരിൽ വിഭജിച്ചു നിൽക്കുകയുമാണ്. ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ശരാശരി മലയാളി. അതിനാൽ അടുത്ത തലമുറകളെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുകയാണ് വേണ്ടത്. പുതിയ തലമുറ മികച്ച ജീവിതമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കെട്ടുപാടുകളില്ലാത്ത പ്രതികരണ ശേഷി കൂടുതലാണ്. നല്ല ജീവിതത്തിന് ഗ്രീൻ മൂവ്മെന്റ് വേണമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും.

