ഒറ്റപ്പാലം∙ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനൊടുവില്‍ കാറിനു മുകളില്‍ വീണ യുവാവ് ബോണറ്റില്‍ അള്ളിപ്പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്തത് രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം. സാഹസിക യാത്ര അവസാനിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍. പെരിന്തല്‍മണ്ണ താഴേക്കോട് ചോലമുഖത്ത് ഫാസിലിനാണ് കാറിന്റെ വൈപ്പറില്‍ പിടിച്ച് സാഹസിക യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. കാര്‍ ഓടിച്ചത് പത്തൊന്‍പതാം മൈലില്‍ താമസിക്കുന്ന പിലാത്തറ സ്വദേശി ഉസ്മാന്‍.

ബെല്‍റ്റ്, പഴ്‌സ്, തൊപ്പി പോലുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരനാണ് ഫാസില്‍. സാധനങ്ങള്‍ എടുത്തതിന്റെ പേരില്‍ ഉസ്മാന്‍ പണം നല്‍കാനുണ്ടെന്നു ഫാസില്‍ പറയുന്നു. അവധി പലതു കഴിഞ്ഞതോടെയാണ് ഫാസിലും സുഹൃത്തുക്കളും പത്തൊന്‍പതാം മൈലില്‍ എത്തിയത്. രാവിലെ ഉസ്മാന്‍ വീട്ടില്‍നിന്നു കാറില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവര്‍ വഴിയില്‍ തടഞ്ഞത്. വേഗം കുറയ്ക്കാതെ നീങ്ങിയ കാര്‍ ഫാസിലിനെ ഇടിച്ചെന്നും ബോണറ്റിലേക്കു വീണിട്ടുപോലും നിര്‍ത്തിയില്ലെന്നുമാണു പരാതി. ഫാസിലിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ മറ്റു വാഹനങ്ങളില്‍ പിന്തുടര്‍ന്നതോടെയാണ് ഉസ്മാന്‍ കാര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റിയത്.

പരുക്കേറ്റ ഫാസില്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്ന ഉസ്മാനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

