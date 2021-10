മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ നിലപാട് ആശ്വാസമെന്നു മന്ത്രി; അമിത സന്തുഷ്ടി വേണ്ടെന്ന് പ്രേമചന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് 137 അടിയായി നിലനിർത്താമെന്ന മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ നിലപാട് കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. സുപ്രീംകോടതിയില്‍ കേരളത്തിന് ഇരട്ടിബലം നല്‍കുന്ന തീരുമാനമാണിത്. നിലവിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയെ ആരുടെയും വീഴ്ചയായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ വിഷയത്തിൽ നിൽക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ മേല്‍നോട്ടസമിതിയിലെ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് എന്‍.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മേല്‍നോട്ടസമിതിയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നടപടി എടുപ്പിക്കുന്നതില്‍ കേരളം വൈകിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണമെന്നും എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. അനാവശ്യഭീതി വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതോടെ കേസ് ദുര്‍ബലപ്പെട്ടെന്നും എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രന്‍ വിമർശിച്ചു.

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ശനിയാഴ്ച വരെ 138 അടിയായി നിജപ്പെടുത്താമെന്നു തമിഴ്നാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആ നിരപ്പിലെത്തിയാൽ സ്പിൽവേ ഷട്ട‍റിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്കൊഴുക്കും. 90 ശതമാനത്തിലേറെ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്കാകും ഈ വെള്ളം എത്തുക. പരമാവധി വെള്ളം തമിഴ്‌‍നാട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും വൈഗ‍യിലും മധുരയി‍ലുമായി സംഭരിക്കണമെന്നുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. 137.60 അടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ്.

ജലനിരപ്പ് 137 അടിയായി നിലനിർത്തണമെന്നാണ് കേരള–തമിഴ്നാട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ കേരള ജലവിഭവ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ. ജോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം ജലനിരപ്പ് 142 അടി വരെയാകാമെന്നു തമിഴ്നാട് വാദിച്ചു. എന്നാൽ 2018 ലെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന്, കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ജലനിരപ്പ് 139 അടിയായി സുപ്രീം കോടതി നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അന്നത്തേതിനെ‍ക്കാൾ ആശങ്കാജനകമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമെന്നു കേരളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മറുപടി നൽകാമെന്നും തമിഴ്നാട് മരാമത്തു വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് സക്‌‍സേന അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വരെ ജലനിരപ്പ് 138 അടിയായി നിജപ്പെടുത്താനും സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ജലനിരപ്പ് 137 അടിയായി ജലനിരപ്പ് നിലനിർത്തണമെന്ന് മേൽനോട്ട സമിതി നിലപാട് എടുക്കുകയായിരുന്നു.

ജലനിരപ്പ് എത്രയാകാമെന്നു മേൽനോട്ട സമിതി ഇന്നേ‍യ്ക്കകം അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും യോഗം ചേർന്നത്. കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷൻ അംഗവും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉന്നതതല സമിതി ചെയർമാനുമായ ഗുൽഷൻ രാജും പങ്കെടുത്തു.

