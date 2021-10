‘പെഗസസ് ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്ന നീക്കം; സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലിൽ സന്തോഷം’

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചതിൽ സന്തോഷം അറിയിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പാർലമെന്റിൽ പെഗസസ് വിഷയം വീണ്ടും ഉയർത്തും. പാർലമെന്റിൽ ചർചയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തും. ചർച്ച നടത്തുന്നതു ബിജെപിക്കു താൽപര്യമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നറിയാം. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ തകർ‌ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണു പെഗസസിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്നും രാഹുൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രതികരണം വലിയ ചുവടുവയ്പാണ്. സത്യം പുറത്തുവരുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് സെഷനിൽ പെഗസസ് വിഷയം കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ, ബിജെപിയുടെ മന്ത്രിമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയെല്ലാം പെഗസസ് ഉപയോഗിച്ചു.

പെഗസസ് വഴി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഉപയോഗിക്കുകയാണോ? തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെയും എല്ലാം ഫോൺ ചോർത്തി വിവരങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയിലേക്കാണു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും രാഹുൽ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: We are happy that Supreme Court has accepted to look into the Pegasus issue: Rahul Gandhi