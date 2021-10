നാളെയും മറ്റന്നാളും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 6 ജില്ലകളില്‍ നാളെ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം∙ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തു നിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു നീങ്ങിയതോടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും കനത്ത മഴയ്ക്കു സാധ്യത. നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബർ 1 വരെ ഇടിമിന്നലൊടു കൂടിയ മഴ തുടരാൻ സാധ്യത. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

അറബിക്ക‌ടലിൽ കേരള തീരം മുതൽ കർണാടക തീരം വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്ക‌ടലിൽ ചക്രവാതചുഴിയായി മാറി. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾകടലിലെ ന്യുനമർദ്ദം പടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചു നിലവിൽ ശ്രീലങ്ക തീരത്തിനു സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ന്യൂനമർദ്ദം അടുത്ത 48 മണിക്കൂർ കൂടി പടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെയും ചക്രവാത ചുഴിയുടെയും സ്വാധീനഫലമായാണ് കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുന്നത്.



യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ:

28/10/2021: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്

29/10/2021: എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്

30/10/2021: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്

31/10/2021: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്



English Summary : Heavy rain expected in Kerala till November 1, Orange alert in various districts