മുല്ലപ്പെരിയാറിൽനിന്ന് സെക്കൻഡിൽ 3000 ഘനയടി വെള്ളം; ഇടുക്കി ഡാമും തുറന്നേക്കും

തൊടുപുഴ∙ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ട് തുറന്നാല്‍ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടും തുറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ തുറക്കുമ്പോൾ എത്തുന്ന അധികജലം ഒഴുക്കികളയുന്നതിനായി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിനോ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോ ഇടുക്കി ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ ഒരു ഷട്ടര്‍ തുറന്നേക്കും. ഇതിന് മുൻകൂർ അനുമതി നൽകി. ഇപ്പോള്‍ ഇടുക്കിയിലെ ജലനിരപ്പ് 2398.28 അടി ആണ്.

ഈ മാസം 19നു രാവിലെ 11ന് ഇടുക്കി ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിലെ 3 ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിരുന്നു. അപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ് 2398.08 അടിയായിരുന്നു. മഴ കുറഞ്ഞതോടെ 22നു 2 ഷട്ടറുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ഷട്ടറും അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 9 ദിവസംകൊണ്ട് 46.296 ദശലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒഴുക്കിവിട്ടത്. 6.8 കോടി യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളമാണിത്.

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിൽനിന്ന് തമിഴ്നാട് സെക്കൻഡിൽ 3000 ഘനയടി വെള്ളമായിരിക്കും തുറന്നുവിടുക. ഡാം തുറന്നാലും പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടപരിധി കടക്കില്ലെന്ന് ജലവിഭവവകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു. ഡാമിന്റെ പരിസരത്തുള്ള 350 കുടുംബങ്ങളെ ക്യാംപുകളിലേക്കും ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും മാറ്റിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു..

