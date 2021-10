തൃശൂർ ∙ വീട്ടിൽ ജോലിക്കെത്തിയ യുവാവിനെ അഭിഭാഷകൻ ചുറ്റികകൊണ്ടു തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. തിരൂർ പണിക്കരപ്പടി മണികണ്ഠൻ (39) ആണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

തിരൂർ ശാശ്വതി നിലയത്തിൽ സജീഷിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണു കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നു പറയുന്നു.

English Summary: Lawyer Killed Man Who Came fro Work at Home in Thrissur