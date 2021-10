മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ 2-ാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി; പൂർണ സജ്ജമെന്ന് മന്ത്രി

കുമളി∙ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടില്‍ ജലനിരപ്പ് 138.05 അടിയിലെത്തിയതോടെ രണ്ടാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സെക്കന്‍ഡില്‍ 5,800 ഘനയടി വെള്ളമാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ഇതില്‍ 2,300 ഘനയടിവെള്ളം തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. സ്പില്‍വേ ഷട്ടറുകള്‍ നാളെ രാവിലെ ഏഴിന് തുറക്കും.

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ട് തുറക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള്‍ തുടങ്ങി. മഞ്ഞുമല വില്ലേജ് ഒാഫിസില്‍ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നു. മുന്നറിയിപ്പ് അനൗണ്‍സ്മെന്‍റ് തുടങ്ങി. താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നൽകി.



ആവശ്യമെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചു. ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ എത്ര ഉയർത്തണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല. വെള്ളം ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിലേക്ക് കയറിയാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായാലാണ് ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാല്‍ തുറന്നാല്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങളല്ലാം പൂര്‍ത്തിയായി. തെറ്റായ വിവരം പ്രചരിപ്പിച്ചാല്‍ നടപടിയെന്നും മന്ത്രി കെ. രാജന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.



English Summary : Second warning in Mullaperiyar dam, Spilway shutters to open tommorrow