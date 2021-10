മോൻസനെതിരെ വീണ്ടും പീഡനക്കേസ്; പരാതിയുമായി മുൻജീവനക്കാരി രംഗത്ത്

കൊച്ചി∙ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെതിരെ പീഡന പരാതിയുമായി മറ്റൊരു യുവതി കൂടി. മോൻസന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ മുൻ ജീവനക്കാരിയാണ് പീഡന പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. മോൻസന്റെ ഗുണ്ടകൾ നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്നതിനാലാണ് പരാതി നൽകാൻ വൈകിയതെന്നാണ് യുവതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു നൽകിയ വിശദീകരണം. മാനസിക സമ്മർദത്തെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

ജീവനക്കാരിയുടെ മകളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മോൻസനെതിരെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പരാതിയുമായി യുവതി രംഗത്തെത്തിയത്. പോക്സോ കേസായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ മോൻസന്റെ ജീവനക്കാരും പ്രതികളാകുമെന്നാണ് വിവരം.

മോൻസന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും ചെയ്തികൾ എല്ലാം പെൺകുട്ടി അന്വേഷണസംഘത്തിനു മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. മോൻസന്റെ വീട്ടിലെ തിരുമ്മൽ കേന്ദ്രത്തിലും മോൻസൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത വീട്ടിലുമാണ് പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. മോൻസനെതിരെയുള്ള പോക്സോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മോൻസന്റെ മേക്കപ്മാനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ദീർഘകാലം മോൻസന്റെ മേക്കപ്മാനായി ജോലി ചെയ്ത ജോഷിയാണു പിടിയിലായത്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ മോൻസനെതിരെ സമാന പരാതിയുമായി കൂടുതൽ പേരെത്തുമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം.

English Summary: One more case against Monson Mavunkal for sexually abusing woman