‘കോടതി വിധിയോടെ മകനു നീതി കിട്ടി; പഠനം പുനരാരംഭിക്കും: ഒരു പോരാട്ടം ജയിച്ചു’

കോഴിക്കോട്∙ പന്തീരാങ്കാവ് മാവോയിസ്റ്റ് കേസിൽ താഹ ഫസലിനു ജാമ്യം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് താഹ ഫസലിന്റെയും അലൻ ശുഹൈബിന്റെയും കുടുംബങ്ങൾ. ജയിലിൽ ആയതോടെ താഹയുടെ പഠനം മുടങ്ങി. ഇനി പഠനം പുനരാരംഭിക്കും. കോടതി വിധിയോടെ മകനു നീതി കിട്ടിയെന്നും താഹയുടെ മാതാവ് ജമീല പറഞ്ഞു. ഒരുപാടുപേർ സഹായിച്ചുവെന്നും ഒരു പോരാട്ടം ജയിച്ചുവെന്നും താഹയുടെ സഹോദരൻ പ്രതികരിച്ചു. കോടതി വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നു അലൻ ശുഹൈബിന്റെ പിതാവ് ശുഹൈബും മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

പന്തീരാങ്കാവ് മാവോയിസ്റ്റ് കേസിൽ താഹ ഫസലിന് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. അലന്‍ ഷുഹൈബിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന എൻഐഎയുടെ ഹര്‍ജിയും തള്ളി. കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി വിചാരണ കോടതിയുടെ വിധി ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ജസ്റ്റിസ് അജയ് റസ്‌തോഗി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആണ് കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത്. അലനും താഹയ്ക്കും വിചാരണക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അലന്റെ ജാമ്യം ശരിവച്ച ഹൈക്കോടതി താഹയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നാണ് കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത്.

2019 നവംബറിലാണ് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് അലനെയും താഹയെയും യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസ് പിന്നീട് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു. ഇരുവരും സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ആണെന്നും നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നുമാണ് എൻഐഎ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്.

English Summary: SC grants bail to Thaha Fasal: mother expresses her happiness over the verdict