ശബരിമലയിലെ വെർച്വൽ ക്യൂ നിർത്തലാക്കൽ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ ശബരിമലയിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നിൽ യാതൊരു സ്ഥാപിത താൽപര്യവുമില്ലെന്നു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. സന്നിധാനത്തെ തിരക്കു കുറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ ഈ സംവിധാനം നിർത്തലാക്കൽ പ്രായോഗികമല്ലെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം തിരുവതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ ഏൽപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിൽ സർക്കാർ വാദം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കേസ് തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനു മാറ്റിവച്ചു.

2011 മുതൽ വെർച്വൽ ക്യൂവിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയുണ്ടെന്ന വിവരം അഭിഭാഷകൻ ആവർത്തിച്ചു. ഇതിനു ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റെ അനുമതി വേണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമവിരുദ്ധമാകുമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടോ എന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോഴും 2011ലെ കോടതി അനുമതി സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. 2011 മുതൽ നിലവിലുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം 2019വരെ ഓപ്ഷണൽ ആയിരുന്നു. 2020ൽ കോവിഡ് മൂലം ഇതു നിർബന്ധമാക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Setting up virtual queue at Sabarimala: Kerala Govt clarifies in High Court