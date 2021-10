അവസാനിക്കുമോ അതിരപ്പിള്ളിയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം? വീണ്ടും വിവാദത്തിന്റെ ‘ഷോക്ക്’

നിർദ്ദിഷ്ട അതിരപ്പിള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്തോടെ വീണ്ടും വിവാദത്തിന്റെ വെള്ളച്ചാട്ടം അണപൊട്ടുകയാണ്. പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ 2020ൽ കെഎസ്‌ഇബിക്ക് സർക്കാർ എൻഒസി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ സമവായത്തിലൂടെ മാത്രമേ പദ്ധതി നടപ്പാക്കൂവെന്നുമാണ് മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞത്.

ഇത്തരത്തിൽ, വരും വരുമെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ഭീഷണി പോലെ മുഴങ്ങുന്ന ഒരു വൈദ്യുതപദ്ധതിയുടെ പേരിലും വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പേര‍ിലുമാണ് അതിരപ്പിള്ളി തലക്കെട്ടുകളിൽ ഇടംപിടിക്കാറുള്ളത്. സൈലന്റ് വാലി പ്രക്ഷോഭം പോലെ കേരളത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക സമരചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ പോന്ന ജാഗ്രത അതിരപ്പിള്ളിയിലും പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്. ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതീവപ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് അതിരപ്പിള്ളി–വാഴച്ചാൽ മേഖല എന്നതുതന്നെ അതിനു കാരണം.

പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ജീവജാല സമ്പന്നതയുടെ നേർ പരിച്ഛേദമെന്നു വിളിക്കാം അതിനെ. പുഴയും ഓരക്കാടുകളും നിബിഡമായ വനവും ചതുപ്പുകളുമെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതിക്ക് എതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയവർ പ്രധാനമായും രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, എന്തുകൊണ്ട് അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി സാമ്പത്തികമായി വിജയകരമല്ല. രണ്ട്, അതിരപ്പിള്ളി മേഖലയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം; കാടും പുഴയും അടക്കമുള്ള സങ്കീർണമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ അതു ബാധിക്കും.

ആനത്താരകൾ ഇല്ലാതാകുമോ?

വാഴച്ചാൽ മേഖല മറ്റൊരു പ്രധ‍ാന ധർമം കൂടി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരവികുളം, പറമ്പിക്കുളം, പീച്ചി–വാഴാനി തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുകയെന്ന ചുമതല. പറമ്പിക്കുളത്തുനിന്നു പൂയംകൂട്ടി കാടുകളിലേക്കുള്ള ആനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സഞ്ചാരമാർഗമാണ് ഇത്. അതിരപ്പിള്ളി ജൈല വൈദ്യുത പദ്ധതി വന്നാൽ അവയുടെ സ്വതന്ത്രസഞ്ചാരം ഇല്ലാതാകുമെന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അതിരപ്പിള്ളിയിലെ ആനക്കൂട്ടം. ഫയൽ ചിത്രം

ആനത്താരകൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കും. ഇപ്പോൾത്തന്നെയുള്ള അണക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ടുതന്നെ അനേകം ആനത്താരകൾ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. ആനകളെ അത് എത്രത്തോളം ദോഷകരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുംവിധത്തിൽ സമഗ്രമായ പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ആനകൾ ഇത്രയേറെ സാന്ദ്രതയോടെ കഴിയുന്ന വനമേഖലകൾ കേരളത്തിൽ തീർത്തും കുറവാണ്.

നൂറുകണക്കിനു പക്ഷികൾ

ദേശാടനക്കിളികളും അല്ലാത്തവയുമായി നൂറുകണക്കിനു പക്ഷികൾ അതിരപ്പിള്ളിയിലുണ്ട്. പുഴയോരക്കാടുകളിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽത്തന്നെ വിരളമായ ഒരുപാടു പക്ഷിയിനങ്ങളെ കാണാം. കാടും പുഴയും ചേർന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ പലതരം കിളികളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥയും ആഹാരം ലഭിക്കാനുള്ള എളുപ്പവും പ്രധാനമാണ്.

വേഴാമ്പൽ.

നാട്ടുവേഴാമ്പൽ, പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ, കോഴി വേഴാമ്പൽ, മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ എന്നിങ്ങനെ നാലിനം വേഴാമ്പലുകളുമുള്ള അപൂർവ ഇടമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രധാനമായും പുഴയോരക്കാടുകളിൽ പാർക്കുന്ന വേഴാമ്പലുകളുടെ നിലനിൽപു തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. മൂങ്ങകളുടെയും പരുന്തുകളുടെയും വേഴാമ്പലുകളുടെയും കുയിലുകളുടെയും ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും അനന്യമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. മുട്ടയിടാൻ മാത്രമായി ഇവിടത്തെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നവയും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ചക്കയ്ക്കുപ്പുണ്ടോ കുയിൽ പോലുള്ളവ പ്രജനനകാലത്താണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.

ചെവിയൻ രാച്ചുക്ക്, മാക്കാച്ചിക്കാട, ചെവിയൻ കാട്ടുമൂങ്ങ, നീല പാറ്റപ്പിടിയൻ, കോഴിവേഴാമ്പൽ, ചാരത്തലയൻ ബുൾബുൾ, മഞ്ഞവരയൻ പ്രാവ്, കാട്ടു പനങ്കാക്ക തുടങ്ങിയവയെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപൂർവമായ ചെടികളുടെയും വൻമരങ്ങളുടെയും അപൂർവമായ കലവറയാണ് വാഴച്ചാൽ, അതിരപ്പിള്ളി മേഖല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ ഇനങ്ങളെ ഇവിടെനിന്നു കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്. 150ലേറെ തനതു സസ്യങ്ങളെയും ചെറിയ മേഖലയിൽനിന്നു മാത്രം കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്.

മത്സ്യവൈവിധ്യം, പ്രജനന ഭീഷണി

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള അഞ്ചാമത്തെ നദിയായ നർമദയിൽ പോലും കാണാത്തത്ര മത്സ്യയിനങ്ങളുണ്ട് ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ. ഇതിനോടു കിട പിടിക്കാവുന്ന നദികൾ രാജ്യത്തു കുറവായിരിക്കും. നൂറിലേറെ ഇനം മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അവയിൽ ചിലതാകട്ടെ അതിവേഗം വംശനാശത്തിലേക്കു നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയും. അതീവവംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന പത്തോളം മത്സ്യയിനങ്ങളെ ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മറ്റു 33 ഇനങ്ങളുടെ കാര്യവും അത്ര ശോഭനമല്ല. അവയും അതിജീവനത്തിനായി പൊരുതുക തന്നെയാണ്. Horabagrus nigricollaris, Travancorea elongata തുടങ്ങിയവയെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കു കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തുനിന്നു തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അണക്കെട്ടു വരുന്നതു പുഴയിലെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കും. ഇതു മത്സ്യങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും അതു പ്രജനനം ദുഷ്കരമാക്കുകയും ചെയ്യും.

കനത്ത മഴയിൽ അതിരപ്പിള്ളി വാഴച്ചാൽ. ഫയൽ ചിത്രം

പുഴയിലെ നീരൊഴുക്കിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ മത്സ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല, സമീപ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലെ ജീവികളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മീനുകളുടെ ദേശാടനം പോലും ഈ ഒഴുക്കിന് അനുസരിച്ചാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നീരൊഴുക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മനുഷ്യരടക്കമുള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും ബാധിക്കും. ഇനിയൊരു അണക്കെട്ടിനെക്കൂടി താങ്ങാൻ പുഴയ്ക്കു കെൽപ്പുണ്ടായേക്കില്ല. ഓരുകയറ്റമുണ്ടായാൽ അതു വലിയ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിനു വരെ കാരണമായേക്കാം.

അതിജീവനം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥ

മലയണ്ണാൻ, മ്ലാവ്, കുറുക്കൻ, പുലി, മീൻപൂച്ച, കുട്ടിത്തേവാങ്ക്, കരിങ്കുരങ്ങ്, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് തുടങ്ങിയ സസ്തനികളുടെ ആവാസമേഖലയാണ് ഇത്. ഇതിൽ പലതിന്റെയും അതിജീവനം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലുമാണ്. ചൂരലാമകളെ കണ്ണംകുഴിയിലും അതിരപ്പിള്ളിയിലും വാഴച്ചാലിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതുപോലെ അധികം ഇടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഈറ്റയുടെയും ചൂരലിന്റെയും കാടുകളാണ് ഇവയുടെ ആവാസകേന്ദ്രം.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉദ്യാനം തന്നെയാണ് അതിരപ്പിള്ളി–വാഴച്ചാൽ മേഖല. പല ശലഭകുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ ഇനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കനിവർണൻ, ബുദ്ധമയൂരി, തകരമുത്തി, വനദേവത, വരയൻ വാൾവാലൻ, ചോല വിലാസിനി, നീല നവാബ് തുടങ്ങിയ ചിത്രശലഭങ്ങളെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രശലഭങ്ങൾ മാത്രമല്ല, 125ലേറെ തുമ്പികളെയും ഇവിടെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീർക്കടുവാത്തുമ്പി, ത്രിവർണ ചോരവാലൻ തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ഏതാനും ചിലതു മാത്രം. തോട്ടങ്ങളും അണക്കെട്ടുകളും കനാലുകളും തുരങ്കങ്ങളും മണലൂറ്റും വ്യാവസായിക മലിനീകരണവുമെല്ലാം കാടിനെയും പുഴയെയും അതിഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരു അണക്കെട്ടു വരുന്നത് എത്ര ചെടികളെ, പക്ഷികളെ, മൃഗങ്ങളെ, മത്സ്യങ്ങളെ അതിരപ്പിള്ളിയിൽനിന്ന് എന്നേയ്ക്കുമായി മായ്ച്ചുകളയും?

