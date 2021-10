പാക്കിസ്ഥാൻ ‘അടക്കി ഭരിച്ച’ നിശാക്ലബ് റാണി; അമരീന്ദർ–അരൂസ വിവാദത്തിനു പിന്നിലെന്ത്?

പഞ്ചാബിലിത് രാഷ്ട്രീയ അടിയൊഴുക്കുകളുടെ കാലം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നു അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ പടിയിറക്കം, കോൺഗ്രസുമായുള്ള അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ബന്ധം മുറിച്ച് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച ക്യാപ്റ്റന്റെ പടയൊരുക്കം, സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചരൺജിത് സിങ് ഛന്നിയുടെ രംഗപ്രവേശം, സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവിയിൽനിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു നൽകിയ ട്വിസ്റ്റ്. ആ വിവാദത്തിരമാലകൾക്കു മേൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേര് ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു- അരൂസ ആലം.

അരൂസ ആലവും അമരീന്ദർ സിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കു നിർദേശം നൽകിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പഞ്ചാബ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സുഖ്ജിന്ദർ സിങ് രൺധാവയാണു വെടിപൊട്ടിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ അരൂസ ആലവും സോണിയാ ഗാന്ധിയും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് അമരീന്ദർ സിങ് തിരിച്ചടിച്ചു. ആരാണ് അരൂസ ആലം? ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ്ങും അവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്? 1960കളുടെ അവസാനം പാക്കിസ്ഥാനിലെ അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്ന ജനറൽ റാണിയും അരൂസ ആലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്? രാഷ്ട്രീയ ഇടനാഴികളിലെ ഈ അണിയറ രഹസ്യങ്ങൾക്കു സിനിമ തോറ്റുപോകുന്ന ത്രില്ലറിന്റെ എരിവും പുളിയുമുണ്ട്.

ആരാണ് അരൂസ ആലം?

ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പാക്ക് പ്രതിരോധ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെന്നാണ് ഉത്തരം. എന്നാൽ, ഒറ്റ വാചകത്തിലൊതുക്കാവുന്ന വ്യക്തിത്വമല്ല അരൂസ ആലം. വർഷങ്ങളായി അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ ആത്മ സുഹൃത്താണിവര്‍‌. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം നേരത്തെയും രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. അരൂസ ഐഎസ്ഐ ഏജന്റാണെന്നും അമരീന്ദറുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്നും ശിരോമണി അകാലി ദൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ‘ക്യാപ്റ്റൻ’ കോൺഗ്രസ് വിട്ടതോടെ പഴയ നേതാവിനെ തളയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഇതേ ആരോപണം ഏറ്റുപിടിക്കുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ സൈനിക വൃത്തങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണു അരൂസ ആലം. 2004ൽ അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശന കാലത്താണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് അരൂസ ക്യാപ്റ്റനെ കാണാനായി പഞ്ചാബിലെത്തുന്നതു പതിവായി. ക്യാപ്റ്റനും അരൂസയും പൊതുപരിപാടികളിൽ ഒരുമിച്ചു പങ്കെടുത്തു. അമരീന്ദറിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്തുതന്നെ വിവാഹിതയും രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമായിരുന്നു അരൂസ. അരൂസ ആത്മസുഹൃത്താണെന്നും അതിനപ്പുറത്തുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നുമാണു തുടക്കം മുതൽ അമരീന്ദറിന്റെ നിലപാട്.

അമരീന്ദർ സിങ് (ഇടത്). അരൂസ ആലം സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യം. (വലത്). ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് അമരീന്ദറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തക പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ അരൂസ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അരൂസയും അമരീന്ദറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ ഒരധ്യായം തന്നെയുണ്ട്. അമരീന്ദറുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അരൂസ പറയുന്നതു ഇങ്ങനെയാണ്- ‘എന്റെ ആത്മസുഹൃത്താണ് അമരീന്ദർ. ആ സൗഹൃദത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു’. 2017ൽ അമരീന്ദർ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിവിഐപി അതിഥിയായാണ് അരൂസ പങ്കെടുത്തത്.

അരൂസ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട്. ഇതും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അണിയറ നാടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ലൊക്കേഷൻ ഇന്ത്യയല്ല, പാക്കിസ്ഥാനാണ്. 1960കളുടെ അവസാനം പട്ടാള ഭരണാധികാരി യഹ്‌യാ ഖാന്റെ ഭരണ കാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാനിൽ സർവാധികാരിയായ ജനറൽ റാണിയുടെ കഥയാണത്. അരൂസ ആലം, ജനറൽ റാണിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവാണ്.

ജനറൽ റാണിയുടെ ഉദയം

രണ്ടു വർഷക്കാലമാണു യഹ്‌യാ ഖാൻ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിരുന്നത്. ആ രണ്ടു വർഷക്കാലം സംഭവബഹുലമായിരുന്നു. ജനറൽ റാണിയെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അഖ്‌ലീം അക്തർ എന്ന സ്ത്രീയ്ക്കു ഭരണത്തിന്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം യഹ്‌യാ ഭരണകാലത്തെ മുഖ്യ ചർച്ചയായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു അഖ്‌ലീം അക്തർ അഥവാ ജനറൽ റാണി?

അഖ്‌ലീം അക്തർ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബി പ്രവിശ്യയിൽ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുള്ള കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനനം. ചെറുപ്രായത്തിൽതന്നെ വിവാഹം. തന്നേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി പ്രായമുള്ള പൊലീസുകാരനായിരുന്നു ഭർത്താവ്. യൗവന കാലം പിന്നിടും മുൻപേ ആറു മക്കളുടെ അമ്മയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അ‌ഖ്‍ലീം. അവർ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമായതായി പറയുന്ന സംഭവം ഇതാണ്.

റാവൽപിണ്ടിക്കു സമീപത്തെ മലയോര വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മുറീയിൽ കുടുംബം അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം കുടുംബം കാറ്റേറ്റു നടക്കുന്നതിനിടെ അഖ്‌ലീമിന്റെ മുഖാവരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാറ്റേറ്റു നീങ്ങി. ഭർത്താവായ പൊലീസുകാരൻ പൊതുസ്ഥലത്ത് മുഖം പുറത്തു കാണിച്ചതിനു ഭാര്യയെ ശാസിച്ചു. കുപിതയായ അഖ്‌ലീം മുഖാവരം വലിച്ചു കീറി ആറു മക്കളേയുംകൊണ്ടു ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു പോയി.

നിശാ പാർട്ടികളിൽ നർത്തകി

ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച അഖ്‍ലീമിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കുടുംബം തയാറായില്ല. ആറു മക്കളെയുംകൊണ്ടു പെരുവഴിയിലായ അഖ്‍ലീം എത്തിപ്പെട്ടതു നിശാ ക്ലബുകളിലാണ്. അതിസുന്ദരിയായിരുന്ന അഖ്‍ലീം പെട്ടെന്നു പ്രശസ്തയായി. ലഹോറിലും കറാച്ചിയിലുമെല്ലാം അവർ നിശാ പാർട്ടികളിൽ നർത്തകിയായെത്തി. പേരും പ്രശസ്തിയും ആവശ്യത്തിനു പണവുമായതോടെ സൈനിക നഗരമായ റാവൽപിണ്ടിയിൽ സ്വന്തമായി നിശാ ക്ലബ് തുടങ്ങി. പാക്ക് സൈന്യത്തിലെ ഉന്നതരുൾപ്പെടെ, മദ്യമുൾപ്പെടെയുള്ള ആസക്തികൾ തീർക്കാൻ അവിടെയെത്തി.

യഹ്‌യാ ഖാൻ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

അറുപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ പാക്ക് പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്ന ‌യ‌ഹ്‌യാ ഖാൻ അക്കൂട്ടത്തിലൊരാളായിരുന്നു. അഖ്‌ലീമുമായി അടുത്ത യഹ്‌യ ക്ലബ്ബിലെ നിത്യ സന്ദർശകനായി. പാക് രാഷ്ട്രീയത്തിലും പുതിയ വഴിത്തിരിവുകളുടെ കാലമായിരുന്നു അത്. കിഴക്കൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ (പിന്നീട് ബംഗ്ലദേശായി) പ്രശ്നങ്ങൾ ആളിക്കത്തിത്തുടങ്ങിയ കാലം. പട്ടാള ഭരണ മേധാവിയും പ്രസിഡന്റുമായ അയൂബ് ഖാൻ രാജിവയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. പകരം യഹ്‌യാ ഖാൻ പ്രസിഡന്റായി.

അഖ്‌ലീം അക്തർ എന്ന നക്ഷത്ര സുന്ദരി അതോടെ അധികാര ഇടനാഴിയിലെ വൻ സ്രാവായി. യഹ്‌യാ ഖാന്റെ ഭരണ കാലത്ത് ജനറൽ റാണിയെന്ന പേരിലാണു അഖ്‌ലീം അക്തർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് യഹ്‌യാ ഖാനിലേക്കുള്ള ഏക വാതിലായിരുന്നു അഖ്‍ലീം. പട്ടാളത്തലവന്മാർ മുതൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും കലാകാരന്മാരുമെല്ലാം യഹ്‌യയെ കാണുന്നതിനു മുൻപ് ജനറൽ റാണിയെ മുഖം കാണിക്കേണ്ടിവന്നു. യഹ്‌യാ ഖാനു വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങളെടുത്തിരുന്നതുപോലും അഖ്‌ലീമാണെന്നത് ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പരസ്യമായ രഹസ്യമായിരുന്നു.

വൻ വീഴ്ച, തടവ്

യ‌ഹ്‌യാ ഖാനു പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ അധിക കാലം തുടരാനായില്ല. ബംഗ്ലദേശ് യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയോടു പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയാൻ നിർബന്ധിതനായി. യഹ്‌യായ്ക്കു അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ജനറൽ റാണിയുടെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങി. പ്രസിഡന്റ്, പ്രധാനമന്ത്രി പദവികൾ 1977 വരെ സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോ വഹിച്ചു. അക്കാലമത്രയും ജയിലിലും വീട്ടു തടങ്കലിലുമായി അഖ്‍ലീം കഴിച്ചു കൂട്ടി. 1980ൽ യഹ്‌യാ ഖാൻ വിട പറഞ്ഞതോടെ ഒറ്റപ്പെടൽ പൂർത്തിയായി.

പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: AFP

സുൽഫിക്കർ ഭൂട്ടോയെ അട്ടിമറിച്ചു സിയാവുൽ ഹഖ് ഭരണമേറ്റെടുത്തതോടെ അഖ്‌ലീം അക്തറിന്റെ തടവുകാലത്തിനു മോചനമായി. പിന്നീട് ലഹരി മരുന്നു കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന വാർത്തയാണു പുറംലോകമറിയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ അവരെ കുടുക്കിയതാണെന്ന ആരോപണം അന്നേ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതു ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ കേസിൽ പിന്നീട് കോടതി കുറ്റവിമുക്തയാക്കി.അർബുദത്തോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് 2002ൽ 70-ാം വയസ്സിലാണു അഖ്‌ലീം മരിക്കുന്നത്. ലഹോറിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ആശുപത്രിയിലെ കാൻസർ വാർഡിൽ ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നകന്നാണു അവസാന നാളുകൾ ജനറൽ റാണി കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്.

ഭരണസിരാകേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഇടനിലക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം ജനറൽ റാണി പാക്കിസ്ഥാനിൽ ചർച്ചകളിൽ നിറയും. അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ അരൂസ ആലം ഇപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാനോടു അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നു.

