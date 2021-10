സമരവേദിക്ക് സമീപം ട്രക്ക് പാഞ്ഞു കയറി; 3 കർഷക സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി– ഹരിയാന അതിർത്തിയിലെ കർഷകസമര വേദിക്ക് സമീപം ഡിവൈഡറിന് മുകളിലൂടെ ട്രക്ക് പാഞ്ഞു കയറി മൂന്നു സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകൾ ഡിവൈഡറിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കവെയാണ് അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ട്രക്ക് തട്ടി അപകടമുണ്ടായത്. സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. രണ്ടു സ്ത്രീകൾ സംഭവസ്ഥലത്തും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരിച്ചത്.

പഞ്ചാബിലെ മൻസ ജില്ലാ നിവാസികളാണ് മരിച്ചവരെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. വിവാദമായ മൂന്ന് കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ 11 മാസമായി കർഷകർ സമരം നടത്തുന്ന ടിക്രി അതിർത്തിക്കു സമീപമാണ് സംഭവം. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കർഷകരാണ് ഇവിടെ സമരം നടത്തുന്നത്.



