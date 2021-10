അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നടപ്പാക്കി, മടങ്ങുന്നു: ചെറിയാൻ ഫിലിപ്

തിരുവനന്തപുരം∙ 20 വർഷത്തിനു ശേഷം കോൺഗ്രസ് തറവാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നുവെന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്. തന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ മൂലധനം കോൺഗ്രസിലുണ്ട്. അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കോൺഗ്രസിലേക്കു ക്ഷണിച്ചതായും ചെറിയാൻ ഫിലിപ് പ്രതികരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ. ആന്റണിയെ കാണാൻ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു.

ചെറിയാൻ കോൺഗ്രസിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയതിൽ സന്തോഷമെന്ന് എ.കെ. ആന്റണി പ്രതികരിച്ചു. 20 വർഷം ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിന്നിട്ടും ചെറിയാൻ സിപിഎം അംഗത്വം എടുത്തില്ല. ഒരു കുടുംബമെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകാത്തതാണ് അതിനു കാരണം. ആദ്യ കാലത്ത് പിണക്കമുണ്ടായി, പരിഭവങ്ങൾ പിന്നീടു പറഞ്ഞുതീർത്തു. ചെറിയാന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കിട്ടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആന്റണിയുടെ സീറ്റ് ചെറിയാന് കിട്ടുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു എ.കെ. ആന്റണിയുടെ മറുപടി.

