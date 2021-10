മുല്ലപ്പെരിയാറിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ലെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്; ക്ഷണിച്ചെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

തൊടുപുഴ∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ഇടുക്കി എംപി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്. അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവലോകനയോഗത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കാത്തതിൽ സ്ഥലം എംപി എന്ന നിലയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ കാര്യം സംബന്ധിച്ച അവലോകനയോഗങ്ങളിൽ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നയാളാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



എന്നാൽ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെ മുല്ലപ്പെരിയാറിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോണിൽ താൻ നേരിട്ടു വിളിച്ചു. രാവിലെ റവന്യൂമന്ത്രി കെ.രാജൻ കൂടിയെത്തിയ ശേഷം ഒരുമിച്ച് പോകാമെന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിൽ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളുടെ കാര്യമില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുൻ താൽപര്യമുള്ള വിഷയമാണെന്നും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് നിയമസഭയിൽ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Dean Kuriakose's complaint about not being invited to Mullaperiyar