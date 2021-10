സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ∙ കമ്പനിയുടെ പേര് മാറ്റി ഫെയ്സ്ബുക്ക്. ‘മെറ്റ’ എന്നാണ് പുതിയ പേരെന്ന് സ്ഥാപകന്‍ മാർക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് അറിയിച്ചു. ആപ്പുകളുടെ പേരുകള്‍ മാറുകയില്ലെന്നും ഫെയ്സ്ബുക്ക് സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർ ബർഗ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Facebook Changes Its Name To 'Meta' In Rebranding Exercise