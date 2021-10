ഷോറൂമിൽനിന്നു പുതിയ കാറുമായി പുറത്തേക്ക്; നിയന്ത്രണംവിട്ട് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി

കോഴിക്കോട് ∙ ഷോറൂമിൽനിന്നു പുതിയ കാർ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നിതിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട്‌ തൊട്ടടുത്ത കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പുതിയറയിലാണ് അപകടം. ആർക്കും പരുക്കില്ല. ഷോറൂമിൽനിന്ന് പുതിയ കാറിന്റെ താക്കോൽ ഏറ്റുവങ്ങി, ചക്രത്തിനടിയിൽ നാരങ്ങവച്ചു എല്ലാവരിൽ നിന്നും ആശംസകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഡ്രൈവർ കാർ മുന്നോട്ടെടുത്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു.

നേരെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഫർണീച്ചർ കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി വണ്ടി നിന്നു. കടയുടെ മുന്നിലെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു. കാറിന്റെ മുൻവശവും തകർന്നു. മാനുവൽ‍ ഓപ്ഷനിലുള്ള കാറായിരുന്നു അപകടത്തിൽപെട്ടത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു.

മാനുവൽ ഓപ്ഷനിലുള്ള കാർ ഓടിച്ചു പരിചയിച്ചയാൾ പുതുതായി ഓട്ടോമറ്റിക് കാർ വാങ്ങി ഷോറൂമിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നതിനിടെയാണ് അന്ന് അപകടം ഉണ്ടായത്. കാർ മുകളിലെ നിലയിൽനിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.

