ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്ത മാർപാപ്പ; മോദി ക്ഷണിക്കുമോ ഇന്ത്യയിലേക്ക്?

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുമായി വത്തിക്കാനിൽ കൂടിക്കാണുമെന്ന വാർത്ത അവസാനം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. മാർപാപ്പയുമായി മാത്രമല്ല, വത്തിക്കാൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി കർദ്ദിനാൾ പിയത്രോ പരോളിനുമായും താൻ കൂടിക്കാണുമെന്ന് റോമിലേക്കു യാത്ര പുറപ്പെടുംമുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രിതന്നെ വ്യക്തമാക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഒാർഗനൈസേഷന്റെ (എഫ്എഒ) ആസ്ഥാനം റോമിലാണ്.

അവിടെയും ഉച്ചകോടികൾക്കും ഇറ്റലിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കും പോകുന്ന രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ വത്തിക്കാനിൽ മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിക്കുകയെന്നത് കീഴ്‌വഴക്കമാണ്. വത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്രത്തലവൻ എന്നതല്ല, കത്തോലിക്കരുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ആത്മീയ പദവി പരിഗണിച്ചാണ് ഈ കീഴ്‌വഴക്കം. എന്നാൽ, ഇറ്റലി സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ എല്ലാവരും ഈ കീഴ്‌വഴക്കം പാലിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ത്യയും വത്തിക്കാനും ഒരുപോലെ താൽപര്യപ്പെട്ടുള്ളതാണ്.

അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യയും വത്തിക്കാനുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം തുടങ്ങിയത് 1948ലാണ്. മാർപാപ്പയെ വത്തിക്കാനിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി. 1955 ജൂണിൽ വത്തിക്കാനിൽ 12ാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചു. അന്നത്തെ സംഘത്തിൽ ഇന്ദിര ഗാന്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാർപാപ്പയും നെഹ്റുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച 20 മിനിറ്റായിരുന്നു. ഗോവയുടെ വിമോചനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അന്നു ചർച്ചയായി.

ഗോവയുടെ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മതപരമല്ല, രാഷ്ട്രീയപരമാണെന്നും പോർച്ചുഗലിന്റെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് നെഹ്റു പറഞ്ഞു; തന്റെ നിലപാടിനോട് മാർപാപ്പ യോജിക്കുന്നുവെന്നും. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹത്തിലും നീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ സമാധാനം സാധ്യമാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ സംഘത്തോട് മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി ഐ.കെ.ഗുജ്റാൾ ജോൺപോൾ മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ. പി.ചിദംബരം സമീപം.

1981 നവംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിര ഗാന്ധി ഇറ്റലി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 1997 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഐ.കെ.ഗുജ്റാൾ, ജോൺപോൾ മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചു. പി.ചിദംബരവും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു സംഘം. എ.ബി.വാജ്പേയി 2000 ജൂണിൽ ഇറ്റലി സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ, ആദ്യം വത്തിക്കാനിലെ കൂടിക്കാഴ്ച ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. സന്ദർശനം തുടങ്ങുന്നതിനു 3 ദിവസം മുൻപു മാത്രമാണ് മാർപാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരം ചോദിക്കാൻ തീരുമാനമുണ്ടായത്.

ഇന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവർക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം െചയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികളെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു മനസിലാക്കുന്നതായും അന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയോടു മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ സഹിഷ്ണുതയുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യമാണെന്നും. പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരിക്കെ എച്ച്.ഡി.ദേവെഗൗഡയും മൻമോഹൻ സിങ്ങും ഇറ്റലി സന്ദർശിച്ചെങ്കിലും മാർപാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടായില്ല.

മാർപാപ്പമാർ ഇന്ത്യയിൽ

1964ൽ രാജ്യാന്തര ദിവ്യകാരുണ്യ കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോൾ നാലാമൻ മാർപാപ്പ മുംബൈയിൽ വന്നു. ജോൺപോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ 1986 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ കേരളമുൾപ്പെടെ സന്ദർശിച്ചു. 1999 നവംബറിൽ ജോൺപോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആഗോള യുവജന സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനുള്ള യാത്രാമധ്യേ ബനഡിക്ട് 16–ാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിന് വത്തിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തുടർനടപടികളുണ്ടായില്ല.

ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ 1986ൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ രാജിവ് ഗാന്ധിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിക്കുമൊപ്പം. ചിത്രം: MICHEL SCOTTO / AFP FILES / AFP

സമ്മാനമായി ഭഗവദ്ഗീത

ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പയുമായി ഒൗദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഇ.കെ.നായനാർ താൽപര്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, പ്രത്യേകമായ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കല്ല, എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്വരത്തിൽ നടാത്താറുള്ള പേപ്പൽ ഒാഡിയൻസിലാണ് നായനാർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. പിണറായി വിജയനും അന്നു നായനാർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. നായനാർ അന്ന് മാർപാപ്പയ്ക്ക് ഭഗവദ്ഗീത സമ്മാനിച്ചു. 2019 ഒക്ടോബറിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ സമ്മാനിച്ചതും ഭഗവദ്ഗീതയാണ്.

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയും ഇന്ത്യയും

ഇന്ത്യയിലേക്കു വരാൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പലപ്പോഴായി താൽപര്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ താൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനതയെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുനിർത്തുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ മേയിൽ സിബിസിഐ അധ്യക്ഷൻ കർദ്ദിനാൾ ഒാസ്വൾഡ് ഗ്രേഷ്യസിന് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ ‘ലെറ്റ് അസ് ഡ്രീം – ദ് പാത്ത് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, അകലത്തുള്ളവരെ അരികിലും അപരിചിതനെ സോദരനുമാക്കിയതിനു ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയുന്ന, രവീന്ദ്രനാഥ ടഗോറിന്റെ ഗീതാജ്ഞലിയിലെ വാക്കുകൾ മാർപ്പാപ്പ ഉദ്ധരിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് വിദേശമാധ്യമങ്ങളും നൽകുന്നത്. മോദിയും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയും തമ്മിൽ യോജിപ്പുള്ളതിനേക്കാൾ വിയോജിപ്പുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് കൂടുതലെന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷണിക്കുമോയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാവും.

