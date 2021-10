ലാലുവിനോട് നിതീഷ് പറഞ്ഞു: ‘എന്നെയങ്ങ് വെടിവച്ചു കൊല്ല്’; പേടിച്ചൊതുങ്ങി മക്കളും

ആറു വർഷത്തിനു ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ വേദിയിൽ വീണ്ടുമെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്. പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിനെ കണ്ട ആർജെഡി അണികൾ ആവേശത്തിമർപ്പിലാണ്. ലാലു കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതായതാകട്ടെ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനും. നിതീഷിനെ നിർത്തിപ്പൊരിച്ചാണു ലാലുവിന്റെ പ്രസംഗം. ‘ചത്തു മണ്ണടിഞ്ഞാലും ബിജെപിക്കൊപ്പം പോകില്ലെന്ന’ നിതീഷിന്റെ ശപഥം എന്തായെന്ന ലാലുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് എന്തുത്തരം പറയുമെന്നു പോലും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയില്ല.

വർഗീയ ശക്തികളോടു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ രഥയാത്ര തടഞ്ഞ് എൽ.കെ.അദ്വാനിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതു താൻ മാത്രമാണെന്നും ലാലു ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ബിഹാറിന്റെ പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവിക്കായി പോരാടുമെന്ന നിതീഷിന്റെ വീരവാദം വിഴുങ്ങിയോയെന്നും പരിഹാസം. ലാലുവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ സഹികെട്ട നിതീഷ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണവേദിയിലെ മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ‘ലാലുജീ.. എന്നെയങ്ങ് വെടിവച്ചു കൊല്ല്’. അതു കേട്ടിട്ടും ലാലുവിനു കുലുക്കമില്ല. ‘നിതീഷ്ജിയെ ഞാനെന്തിനു കൊല്ലണം. അദ്ദേഹം സ്വയം മരിച്ചോളുമല്ലോ’.

നിതീഷ് കുമാർ

‘ഉപ’യല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

കുശേശ്വർ അസ്താൻ, താരാപുർ എന്നിങ്ങനെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതു രണ്ടു നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കു മാത്രമാണെങ്കിലും പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കോലഹലമുണ്ട് ബിഹാറിൽ. ഒക്ടോബർ 30നാണു വോട്ടെടുപ്പ്. നിതീഷിന്റെ ജനതാദൾ (യു)വിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകളിലേക്കാണു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പെങ്കിലും ലാലുവും മകൻ തേജസ്വിയും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. മഹാസഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസിന്റേതായിരുന്ന സീറ്റു കൂടി പിടിച്ചെടുത്താണ് ഇത്തവണ ലാലുവിന്റെ ആർജെഡിയുടെ പോരാട്ടം.

സഖ്യം വിട്ട കോൺഗ്രസും രണ്ടിടത്തും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി. അതോടെ ലാലുവിന്റെ രണ്ടു ഡോസ് കോൺഗ്രസിനും കിട്ടി: ‘കെട്ടിവച്ച കാശു കളയാനല്ലേ കോൺഗ്രസ് സീറ്റു ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നത്?’. ആർജെഡി സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ചെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച എഐസിസി നേതാവ് ഭക്തചരൺ ദാസും ലാലുവിന്റെ പ്രഹരച്ചൂടറിഞ്ഞു.

ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്

ദലിത് നേതാവായ ഭക്തചരൺ ദാസിനെ ലാലു പമ്പരവിഡ്ഢിയെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതു വിവാദവുമായി. പിറ്റേദിവസം ലാലു അൽപം തണുപ്പിച്ചു. ദേശീയ ബദൽ കോൺഗ്രസ് മാത്രമെന്നു ലാലു മാറ്റിപ്പറഞ്ഞതോടെ ബിഹാർ കോൺഗ്രസ് ക്യാംപിലാകെ ആശയക്കുഴപ്പവുമായി. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി വിളിച്ചു ‘പ്രശ്നം തീർക്കാമെന്ന്’ ഉറപ്പു നൽകിയെന്നു ലാലു വെളിപ്പെടുത്തിയതും ബിഹാറിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനു ക്ഷീണമായി.

കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിൽ ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ടും ലാലു യാദവ് ചികിൽസാർഥം കുറേനാൾ കൂടി ഡൽഹിയിൽ തുടർന്നിരുന്നു. മകൾ മിസ ഭാരതിയുടെ വസതിയിൽനിന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പട്നയിൽ എത്തിയതേയുള്ളു. മൂന്നര വർഷത്തിനു ശേഷമാണു ലാലു പട്നയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിലെ ജയിൽശിക്ഷ ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിലായിരുന്നു. മൂത്ത മകൻ തേജ് പ്രതാപ് യാദവിന്റെ വിവാഹത്തിനാണ് ലാലു പരോളിൽ അവസാനമായി പട്നയിലെത്തിയത്. ലെജിസ്‌ലേറ്റിവ് കൗൺസിലിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ പത്നി റാബ്റി ദേവിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ പ്രത്യേക ചികിൽസാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ശേഷമാണു ലാലു പട്നയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

മക്കൾ പോരൊതുക്കാൻ ലാലു

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ പട്നയിൽ മടങ്ങിയെത്താൻ ലാലു യാദവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മക്കളായ തേജസ്വിയും തേജ് പ്രതാപുമായുള്ള മൂപ്പിളമപ്പോരാണ്. ലാലുവിന്റെ ആശീർവാദത്തോടെ തേജസ്വി പാർട്ടിയിൽ പിടിമുറുക്കിയതിൽ അസ്വസ്ഥനാണു തേജ് പ്രതാപ്. ആർജെഡി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജഗദാനന്ദ സിങ് പാർട്ടിക്കാര്യങ്ങളിൽ തേജ് പ്രതാപിനെ അടുപ്പിക്കാറുമില്ല.

തേജസ്വി യാദവ്

തേജ് പ്രതാപിന്റെ അമർഷം മുഴുവൻ ജഗദാനന്ദ് സിങിനെതിരെയാണ്. ആർജെഡി ജഗദാനന്ദ സിങ്ങിന്റെ ‘തന്തയുടെ വകയല്ല’ എന്നതാണു തേജ് പ്രതാപിന്റെ സ്ഥിരം പ്രയോഗം. പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ജഗദാനന്ദ സിങ്ങിനെ തേജ് പ്രതാപ് ‘ഹിറ്റ്ലർ’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതു വിവാദമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാനൊരുങ്ങിയ ജഗദാനന്ദ സിങ്ങിനെ ലാലു യാദവ് അനുനയിപ്പിച്ചു നിർത്തുകയായിരുന്നു.

ഛാത്ര ജനശക്തി പരിഷത് എന്ന പേരിൽ തേജ് പ്രതാപ് ബദൽ വിദ്യാർഥി–യുവജന സംഘടന രൂപീകരിച്ചതോടെ പ്രശ്നം വഷളായിരുന്നു. ആർജെഡിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചിഹ്നമായ ‘റാന്തൽ’ ഛാത്ര ജനശക്തി പരിഷത് ഉപയോഗിക്കുന്നതു ലാലു വിലക്കി. ഓടക്കുഴലാണു തേജ് പ്രതാപ് കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ചിഹ്നം. മകൻ സ്വന്തം സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ലാലു പട്‌നയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുശേശ്വർ അസ്താൻ മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിക്കു തേജ് പ്രതാപ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിതാവ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ശേഷം അതേക്കുറിച്ചു മിണ്ടാട്ടമില്ല.

തേജ് പ്രതാപിന്റെ ലൊടുക്കുവിദ്യകൾ

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണത്തിനായി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്നു നടക്കുകയാണു തേജസ്വി യാദവ്. പൂർണ സമയവും പ്രചാരണത്തിനായി മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ട്. തേജ് പ്രതാപ് പട്നയിലെ വസതിയിൽ വിശ്രമത്തിലും. ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ പ്രചരണത്തിൽ ഒപ്പം കൂടാൻ തേജ് പ്രതാപ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇടംകിട്ടിയില്ല. പിതാവിനൊപ്പം പ്രചരണത്തിനു പോകാനിരുന്ന തനിക്കെതിരെ ജഗദാനന്ദ സിങ് പാരവച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞും തേജ് പ്രതാപ് വാർത്തയുണ്ടാക്കി.

തേജ് പ്രതാപ് യാദവ്

ലാലു വസതിയിലുള്ളപ്പോൾ തേജ് പ്രതാപ് സന്ദർശിക്കും. ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ലാലുവിനോടു ചോദിക്കും. പിതാവുമായുള്ള സംവാദം അപ്പപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ‘സെക്കൻഡ് ലാലു തേജ് പ്രതാപ്’ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റാക്കും. ലാലുവിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രചരണത്തിനു പോകാൻ ഇറങ്ങിയ തന്നെ തടഞ്ഞ ജഗദാനന്ദ സിങ്ങിനെ കംസനായും തന്നെ കൃഷ്ണനായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ‘ഇഷ്ടപ്പെട്ടു’, തേജ് പ്രതാപിനു ചുളുവിൽ വാർത്തയുമായി.

ഇറങ്ങുമോ രോഹിണിയും?

ലാലു യാദവിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള മൂന്നു മക്കളേക്കാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവം സിംഗപ്പൂരിലുള്ള മകൾ രോഹിണി ആചാര്യയാണ്. ലാലുവിന്റെ ഒൻപതു മക്കളിൽ ഇനിയൊരാൾക്കു കൂടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവസരം നൽകിയാൽ രോഹിണി ആചാര്യയ്ക്കാകും നറുക്കു വീഴുക. കുടുംബസമേതം വിദേശത്താണെങ്കിലും രോഹിണിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ്. രാജ്യസഭാംഗമായ മൂത്ത മകൾ മിസ ഭാരതിയേക്കാൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത് രോഹിണിയാണ്. ഫെയ്സ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലുമായി നിത്യവും നാലു നേരം പ്രതികരിക്കും. തേജ് പ്രതാപിന്റെ വിവാഹ മോചന കേസ് ഉൾപ്പെടെ ആദ്യം പുറത്തു വിട്ടതും രോഹിണിയായിരുന്നു.

രോഹിണി ആചാര്യ

ബിഹാർ മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും രോഹിണിയുടെ ട്വീറ്റുകൾ വാർത്തയുമാക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ബിജെപി നേതാവ് സുശീൽ കുമാർ മോദിയുമാണ് രോഹിണിയുടെ സ്ഥിരം ഇരകൾ. കടുത്ത ഭാഷയിലാണു വിമർശനം. സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ ആർജെഡി വക്താക്കളേക്കാൾ മുന്നിലാണ് രോഹിണി. മൂന്നു മക്കളെക്കൊണ്ടു തന്നെ പൊറുതിമുട്ടുന്ന ലാലുവും റാബ്റിയും നാലാമതൊരാളെ കൂടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുമോയെന്നതാണു പ്രശ്നം.

English Summary: Returning of Lalu Prasad Yadav to Bihar Politics; What Next?