ആര്യന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ പുഞ്ചിരിച്ച് ഷാറുഖ്; ബാല്യകാല ചിത്രവുമായി സുഹാന

മുംബൈ∙ ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്നു കേസിൽ മകൻ ആര്യൻ ഖാന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ജാമ്യം നേടിയെടുത്ത അഭിഭാഷകർക്കൊപ്പം ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഷാറുഖ് ഖാൻ സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. അഭിഭാഷകർക്കൊപ്പം ഷാറുഖ് ഖാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഷാറുഖിന്റെ മാനേജർ പൂജ ദദ്‌ലാനിയും ഒപ്പമുണ്ട്.



ആര്യൻ ഖാനു ജാമ്യം കിട്ടിയതിനു പിന്നാലെ സഹോദരി സുഹാന ഖാൻ ഇരുവരുടെയും ബാല്യകാല ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. ആര്യൻ ഖാനും അച്ഛൻ ഷാറുഖ് ഖാനുമൊപ്പമുള്ള ചിത്രകളാണ് സുഹാന പങ്കുവച്ചത്. ‘ഐ ലവ് യു’ എന്ന കുറിപ്പോടെ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ലൈക്കുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ലഹരിവിരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി 25 ദിവസത്തിനുശേഷം ഇന്നലെയാണ് ആര്യന് ജാമ്യം കിട്ടിയത്.

