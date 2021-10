മോൻസന്റെ തട്ടിപ്പും സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിലെ 290 കോടിയും; പണമിടപാടിൽ വേണ്ട ‘ചോരക്കളി’

നെറ്റ്ഫ്ളിക്സിന്റെ കൊറിയൻ സീരീസ് ‘സ്ക്വിഡ് ഗെയിം’ ലോകമാകെ കോടിക്കണക്കിനാളുകളാണു കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും ഹിറ്റ് ചാർട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം. കടക്കെണിയിൽപ്പെട്ടവരും പണം അത്യാവശ്യം വേണ്ടവരുമായ പാവങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്താണ് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം കളിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടിലും അവർ പുറത്താവുകയല്ല, കൊല്ലപ്പെടുകയാണ്. ചോരക്കളി കാണാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവർ കാണണമെന്നില്ല. പക്ഷേ സ്ക്വിഡ് ഗെയിം നമ്മുടെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും ജീവിതത്തിനും ചില പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രധാന ആറു പാഠങ്ങൾ നോക്കുക..

1) വരവറിഞ്ഞ് ചെലവു ചെയ്യുക

സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാം സാമ്പത്തികമായി കൈവിട്ട കളികൾ കളിച്ചും ‘ബ്ലേഡു’കളിൽനിന്നു വൻതോതിൽ കടം വാങ്ങിയും നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതായവരാണ്. നിവൃത്തിയില്ലായ്മയാണ് അവരെ ഈ ചോരക്കളിക്കു തലവച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ പണംകൊണ്ട് കടങ്ങൾ വീട്ടി സുഖമായി കഴിയാമെന്നാണ് മോഹം. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇങ്ങനെ മോഹവുമായി നടക്കുന്നവരേറെ.

സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിലെ ഒരു രംഗം.

പാഠം 1: വരുമാനം അനുസരിച്ച് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ പരിമിതമാക്കി ചെലവ് ചെയ്യുക. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെന്നുവച്ച് എന്തും അതുകൊണ്ടു വാങ്ങി സ്വയം കടക്കെണിയിലാക്കാതിരിക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ടു വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ 45 ദിവസം കൊണ്ടു വരും. അപ്പോൾ പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ സിബിൽ സ്കോർ താഴും. പിന്നെ ബാങ്ക് വായ്പകൾ പോലും കിട്ടില്ല.

അതോടെ ബ്ലേഡുകളിൽനിന്നു പണം വാങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. പലിശ 36 ശതമാനവും അതിലേറെയുമാണ്. തിരിച്ചുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ പലവിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം നാണംകെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും ചെന്നെത്തരുതെന്ന പാഠമാണ് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം തരുന്നത്. സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിലെ നമ്പർ 456 സിയോങ് ജി ഹുൻ എന്ന കഥാപാത്രം കടം വാങ്ങി കുതിരപ്പന്തയത്തിലും ചൂതുകളിച്ചും കളഞ്ഞ പണം തിരികെ കൊടുക്കാൻ കടക്കാരുടെ ഭീഷണി മൂലമാണ് അവസാനം പ്രലോഭനത്തിനു വഴങ്ങി കളിയിൽ ചേരുന്നത്.

2) നിയമാനുസൃത നിക്ഷേപങ്ങളിൽ മാത്രം പണം ഇടുക

വിജയിക്ക് നാലു കോടി ഡോളറോളം (ഏകദേശം 290 കോടി രൂപ) സമ്മാനമായി ലഭിക്കുമെന്ന ആകർഷണമാണ് സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിലേക്ക് കളിക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇത്തരം തുകകൾ ആരും വെറും കളിയിലെ ജയത്തിനു നൽകില്ല. അതിന്റെ പത്തിലൊന്നു പോലും കൊടുക്കാറില്ല. ആരും ഒന്നും വെറുതേ കൊടുക്കാറില്ല. നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുളള കളിയാണിത്.

സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിലെ ഒരു രംഗം.

പാഠം 2: ആട്, തേക്ക്, മാഞ്ചിയം, പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് എന്നിങ്ങനെ എത്രയോ നിക്ഷേപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് ദുരന്തമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലൊക്കെ പണം നിക്ഷേപിച്ചത് സാധാരണക്കാരായിരുന്നു. കുറച്ചു കാശ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന അദമ്യമായ ആഗ്രഹമുള്ളവർ. പകരം അവർ ബാങ്കിലിടുകയോ വസ്തു വാങ്ങുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പണം അവിടെത്തന്നെ കാണുമായിരുന്നു. അത്യാഗ്രഹമാണ് അപകടമായത്.

മോൻസൻ മാവുങ്കലിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മയങ്ങി പണം നിക്ഷേപിച്ചവരും ഇതുതന്നെയാണു ചെയ്തത്. തനിക്ക് വിദേശത്തുനിന്നു കിട്ടാനുള്ള 173 കോടി രൂപ നിയമക്കുരുക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതു തീർക്കാൻ 10 കോടി ചെലവുണ്ടെന്നുമാണ് മോൻസൻ പറഞ്ഞത്. ആ പണം തന്നാൽ 173 കോടി ലഭിക്കുമ്പോൾ, വാങ്ങിയ പണം നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു തരാമെന്നും വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കാം. ഇത്തരം അത്യാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടാതിരിക്കുക.

3) ആരെയും അമിതമായി വിശ്വസിക്കരുത്

അമിത പലിശ നൽകാമെന്ന് ചില ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ പെൻഷന്‍ കാശ് പോലും മുടക്കുന്നവരുണ്ട്. പിഎഫും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുമായി കിട്ടിയ തുക മുഴുവൻ നിക്ഷേപിച്ച് മുഴുവനും നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥ. ഭാവിയിൽ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ല. സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൽ പരസ്പരം കളിക്കാരെ വിശ്വസിച്ചവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ചതി പറ്റുന്നുണ്ട്.

പാഠം 3: നിങ്ങളുമായി മൽസരിക്കുന്നവരെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളിൽനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ– സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ്, ടെലിമാർക്കറ്റിങ്, ബാങ്ക് ‘അഡ്വൈസർ’... ഇവർ പറയുന്നതൊക്കെ സ്വയം പരിശോധിച്ചിട്ടോ വിദഗ്ധരെക്കൊണ്ടു പരിശോധിപ്പിച്ചിട്ടോ വേണം വിശ്വസിക്കാൻ. മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേട്ടു പണം മുടക്കിയാൽ പാളീസായിപ്പോകും.

ധനകാര്യ വിപണിയിൽ നിക്ഷേപം തേടി വരുന്നവർ എത്ര വർഷം തുടർച്ചയായി നിക്ഷേപിക്കണമെന്നോ എത്ര വർഷം നിക്ഷേപത്തിന് ലോക്ക് ഇൻ പീരിയഡ് ഉണ്ടെന്നോ വട്ടം എത്തുന്നതിനു മുൻപു പിൻവലിച്ചാൽ പെനാൽറ്റി ഉണ്ടെന്നോ പറയാറില്ല. നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം അവരുടെ കമ്മിഷനായി പോകുന്നുവെന്നതും പറയാറില്ല. 30% വരെ കമ്മിഷനുള്ള പലതരം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

4) വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുക

സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിൽ പരസ്പരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയവർ അതു ലംഘിക്കുന്നുണ്ട്. ബിസിനസിലും ജീവിതത്തിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ളതാണ്. കൊടുക്കേണ്ട കാശ് കൊടുക്കുകയും വാങ്ങാനുള്ളതു വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിലും അനാസ്ഥ പുലർത്തുന്നവരാണു മിക്കപ്പോഴും ബിസിനസിൽ പൊളിയുന്നത്.

Representative Image

പാഠം 4: ബിസിനസിലും ജീവിതത്തിലും ബന്ധങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. വാഗ്ദാന ലംഘനം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവനാകും. അക്കാര്യം നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കും. ‘വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല’ എന്ന ഇമേജ് വന്നാൽ അത് ഡീലുകളിലും ജോലികൾ ലഭിക്കുന്നതിലും പ്രശസ്തിയിലുമെല്ലാം സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കും. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കായിരിക്കണം, ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിനു വാക്ക് കൊടുക്കരുത്. വാക്ക് പഴയ ചാക്ക് പോലെയാകരുത്.

5) പണം എല്ലാമല്ല

മുറ്റത്തു 2 ബെൻസ് കാർ കിടപ്പുണ്ടാകും, പക്ഷേ അതിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം എന്നൊന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പണം സന്തോഷം കൊണ്ടു വരണമെന്നില്ല. സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിലെ വയോധികൻ ഇൽനാം പറയുന്നുണ്ട്– ‘പണക്കാരനും പാമരനും പൊതുവായി എന്തുണ്ടെന്നറിയാമോ, ജീവിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു രസവുമില്ല.’

സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിലെ ഒരു രംഗം.

പാഠം 5: എത്ര സമ്പാദിക്കണമെന്നു ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതു നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ അതു മാത്രമാണു ജീവിതമെന്നു കരുതരുത്. അങ്ങനെ ലക്ഷ്യം വച്ച് അതു നേടാൻ പലവിധ അഴിമതികൾ നടത്തി ജയിലിൽ ആവുന്നവരുണ്ട്. സമ്പാദ്യ ലക്ഷ്യത്തേക്കാളും നോക്കേണ്ടത് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുംവിധം ജീവിക്കുക. സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് ഭൂമിക്കും സമൂഹത്തിനും ഉപകാരമാവുക.

6) മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക

കൊടുത്താലേ കിട്ടൂ എന്നൊരു ചൊല്ലുള്ളത് ഓർക്കുക. സ്ക്വിഡ് ഗെയിമിലെ സിയോങ് ജി ഹുൻ പലരെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സഹായം പല രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. ബിസിനസ് രംഗത്തു പ്രത്യേകിച്ചും സഹായം പത്തിരട്ടിയായി തിരികെ വന്നേക്കും. ആരെയും സഹായിക്കാതെ സ്വാർഥരായി കഴിയുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആരും ഉണ്ടായേക്കില്ല.

പാഠം 6: തിരികെ പത്തിരട്ടിയായി കിട്ടും എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല സ്വന്തം ആത്മസംതൃപ്തിക്കും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സന്തോഷം ലഭിക്കാനുള്ള ഹോർമോണുകളിൽ ചിലത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെയാണു ശരീരത്തിൽ കലരുന്നത്. സ്വാർഥരായവർ സദാ സന്തോഷമില്ലാത്തവരുമായിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. ജീവിത ധന്യത ലഭിക്കുന്നതുതന്നെ കണക്കറ്റു പണം സമ്പാദിച്ചല്ല മറ്റുള്ളവരെ നിസ്വാർഥമായി സഹായിക്കുന്നതിലൂടെയാണെന്നതു വലിയൊരു പാഠമാണ്.

English Summary: Financial Lessons Everyone Can Learn From Netflix Web Series 'Squid Game'