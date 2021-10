രണ്ടാം ക്ലാസുകാരനെ തലകീഴായി തൂക്കി പ്രധാന അധ്യാപകന്റെ ഭീഷണി; അറസ്റ്റ്

ലക്നൗ ∙ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽനിന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസുകാരനെ തലകീഴായി തൂക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മിർസാപുരിലാണ് സംഭവം. ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ മനോജ് വിശ്വകർമയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തമ്മില്‍ തർക്കമുണ്ടായി. ക്ഷുഭിതനായ മനോജ്, സോനു യാദവ് എന്ന കുട്ടിയെ പിടിച്ചുവലിച്ച് സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കാലിൽ പിടിച്ച് തലകീഴായി തൂക്കിയിടുകയായിരുന്നു. മാപ്പ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ താഴെയിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതുകണ്ടുനിന്ന മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾ പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സോനുവിനെ അധ്യാപകൻ വെറുതെവിട്ടത്.

അധ്യാപകന്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചു കുട്ടിയുടെ പിതാവ് രഞ്ജിത് യാദവ് രംഗത്തെത്തി. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിലും സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞു, ബാലനീതി നിയമ പ്രകാരമാണ് അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോനുവിനെ ഭയപ്പെടുത്താനാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അധ്യാപകൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് സോനു, അവനെ നന്നാക്കാൻ പിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Viral Video Of Class 2 Boy Dangled By Foot Leads To UP Principal's Arrest