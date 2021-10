കായംകുളം ∙ കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ വരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. രണ്ടുമൂന്നു പേർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയപ്പോൾ സിപിഎം അത് വലിയ ആഘോഷമാക്കി എടുത്തു. അന്നുതന്നെ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു, കാതു കുത്തിയവർ പോയാൽ കടുക്കൻ ഇട്ടവർ തിരിച്ചുവരുമെന്ന്.

ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അതിന്റെ തുടക്കമാണ്. എറണാകുളം, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു നിബന്ധനകളുമില്ലാതെയാണ് ചെറിയാൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും താൽപര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് കൂടുതൽ അറിവുള്ളതുകൊണ്ടാകും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയത്. പി.വി.അൻവറിന്റെ പരാമർശം നിയമസഭാ രേഖയിൽനിന്ന് നീക്കിയത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല പൊലീസെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

