ഗോവയില്‍ ബിജെപിവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി മമത; ജിഎഫ്പിയുമായി സഖ്യം

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ഗോവയിലെത്തിയ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി ബിജെപിവിരുദ്ധ സഖ്യനീക്കങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കുന്നു. മുൻപു ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന ഗോവ ഫോര്‍വേഡ് പാര്‍ട്ടി (ജിഎഫ്‌പി) അധ്യക്ഷന്‍ വിജയ് സര്‍ദേശായിയുമായി മമത കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്കെതിരെ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് മമത പറഞ്ഞു. തൃണമൂലുമായി ലയിക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സര്‍ദേശായിയാണ്. പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികളെ പിളര്‍ത്താന്‍ തൃണമൂലിന് ആഗ്രഹമില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു.



ഏപ്രിലില്‍ ബിജെപി കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച സര്‍ദേശായി, അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്താനുള്ള അണിയറ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലാണ്. അഴിമതിയും വര്‍ഗീയതയും നിറഞ്ഞ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം നിര്‍ണായകമാണെന്ന് സര്‍ദേശായി പറഞ്ഞു. 2022-നെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സര്‍ദേശായിയുടെ പാര്‍ട്ടിക്ക് മൂന്ന് എംഎല്‍എമാരാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ബിജെപി സര്‍ക്കാരില്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു സര്‍ദേശായി. കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാനാണ് സര്‍ദേശായി ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. അതു വിജയിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് തൃണമൂലുമായി അടുക്കാനുള്ള ശ്രമം.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ല്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അടിത്തറയുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മമത ഗോവയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാല്‍പതംഗ ഗോവ നിയമസഭയിലേക്ക് അടുത്ത വര്‍ഷമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 2017ല്‍ 17 സീറ്റ് നേടിയ കോണ്‍ഗ്രസായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. എന്നാല്‍ 13 സീറ്റ് നേടിയ ബിജെപി പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു.

