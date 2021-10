മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി സഞ്ചരിച്ച കാർ തിരുവല്ലയിൽ മതിലിൽ ഇടിച്ച് അപകടം

തിരുവല്ല ∙ മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചു റാണി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തിരുവല്ല ബൈപാസിൽ അപകടത്തിൽപെട്ടു. ആർക്കും പരുക്കില്ല.

അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ വാഹനം ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിയന്ത്രണംവിട്ട് സമീപത്തെ മതിലിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

തിരുവല്ല ബൈപാസിൽ മല്ലപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്കു തിരിയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ.

അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മാറിയ മന്ത്രി പിന്നീട് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര തുടർന്നു.





English Summary: Minister Chinchu Rani car met with an accident at Thiruvalla