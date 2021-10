‘ഭീകരത’യുടെ ചൂടറിഞ്ഞ് പാക്കിസ്ഥാന്‍; ആയിരങ്ങള്‍ തെരുവില്‍: നിരവധി മരണം

ഭീകരതയുടെ ഈറ്റില്ലമെന്ന് ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആരോപിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ തെരുവുകളെ കലുഷിതമാക്കി നിരവധി പേരുടെ ജീവനെടുത്ത് രക്തരൂഷിതമായ പ്രക്ഷോഭം. ഇന്ത്യയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താന്‍ നിരവധി ഭീകരസംഘടനകള്‍ക്കു ചെല്ലും ചെലവും നല്‍കി പോറ്റിവളര്‍ത്തുന്ന പാക്കിസ്ഥാന് നിരോധിത സംഘടനയായ തെഹ്‌രീകെ ലബൈക് പാക്കിസ്ഥാന്‍ (ടിഎല്‍പി) ആണ് തലവേദനയായിരിക്കുന്നത്. ടിഎല്‍പിയുടെ ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികള്‍ തലസ്ഥാനനഗരത്തിലേക്കു നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ റാലിയെ ഏതു വിധേന നേരിടണമെന്ന് തലപുകയ്ക്കുകയാണ് ഇമ്രാന്‍ ഭരണകൂടം. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ എട്ടു പൊലീസുകാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 19 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു.

പ്രവാചക നിന്ദ ആരോപിച്ച്, ഫ്രഞ്ച് എംബസി അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന സംഘടനയുടെ ആവശ്യം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പാക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. തടവിലുള്ള ടിഎല്‍പി മേധാവി സാദ് റിസ്‌വിയെ മോചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നഗരം സ്തംഭിപ്പിക്കുമെന്നാണു പ്രക്ഷോഭകരുടെ ഭീഷണി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ ലഹോറിനു സമീപം തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിനു പ്രതിഷേധക്കാര്‍, പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ദേശീയപാതയായ ഗ്രാന്‍ഡ് ട്രങ്ക് റോഡിലൂടെയാണു ഇസ്‌ലാമാബാദ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നത്.



ഭീകരരായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍



സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ച വിജയിക്കാതെ വന്നതോടെയാണു റാലി തടയുമെന്ന നിലപാടിലേക്കു സര്‍ക്കാര്‍ എത്തിയത്. ഇസ്‌ലാമാബാദ് ആകെ സ്തംഭിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ടിഎല്‍പി ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത്. ലാഹോറില്‍നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ഗുജ്‌രന്‍വാലയിലാണ് പ്രക്ഷോഭകര്‍ ഇപ്പോഴുള്ളത്. വന്‍ സുരക്ഷാ സന്നാഹമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും പ്രക്ഷോഭകരെ ഇസ്‌ലാമാബാദിലേക്കു കടക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ടിഎല്‍പിയെ ഭീകരസംഘടനയായി കണക്കാക്കി പ്രതികരിക്കാനാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.



ടിഎൽപിയുടെ പ്രതിഷേധം. ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: AFP

ടിഎല്‍പി എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ചുവെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മൊയീദ് യൂസഫ് പറഞ്ഞു. പൊലീസുകാരെ കൊല്ലുകയും പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരെ ഭീകരരായി കണക്കാക്കി യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു നീക്കവും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും മൊയീദ് യൂസഫ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



റോഡുകളില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാതെ സംഘടനയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തില്ലെന്ന് വാര്‍ത്താവിതരണ മന്ത്രി ഫവദ് ചൗധരി അറിയിച്ചു. നിരവധി പേരുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ പൊലീസിനു കൈമാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യസ്‌നേഹികളായ പാക്കിസ്ഥാന്‍ പൗരന്മാര്‍ പ്രതിഷേധക്കാരുമായി സഹകരിക്കരുതെന്നും ചൗധരി പറഞ്ഞു. ‘ഭീകരത’യുടെ ഭാഗമാകാതെ വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങാന്‍ അദ്ദേഹം പ്രക്ഷോഭകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ടിഎല്‍പി ചെയ്യുന്നതെന്ന് മന്ത്രി അസദ് ഉമര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ചെനാബ് നദീതീരത്തും വസീറാബാദ് അതിര്‍ത്തിയിലും വന്‍ സുരക്ഷാ സന്നാഹമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രക്ഷോഭകരെ തടയാന്‍ ചെനാബ് പാലത്തിനു സമീപം കിടങ്ങുകള്‍ കുഴിച്ചു. മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് പല ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.



ആരാണ് ടിഎല്‍പി?

തെഹ്‌രീകെ ലബൈക് യാ റസൂല്‍ അല്ലാ പാക്കിസ്ഥാന്‍ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗമാണ് തെഹ്‌രീകെ ലബൈക് പാക്കിസ്ഥാന്‍ (ടിഎല്‍പി). ഇപ്പോഴത്തെ മേധാവി സാദ് റിസ്‌വിയുടെ പിതാവ് ഖാദിം ഹുസൈന്‍ റിസ്‌വിയാണ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. ദൈവനിന്ദ ആരോപിച്ച് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യന്‍ വനിത അസിയ ബീബിയെ പിന്തുണച്ച പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ ഗവര്‍ണര്‍ സല്‍മാന്‍ തസീറിനെ 2011 ല്‍ വെടിവച്ചുകൊന്ന മുംതാസ് ഖ്വാദ്രിയെ 2016 ല്‍ തൂക്കിലേറ്റിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംഘടനയുടെ നീക്കങ്ങള്‍ രൂപപ്പെട്ടത്. 2018 ല്‍ പാക്ക് സുപ്രീംകോടതി കുറ്റവിമുക്തയാക്കിയ അസിയ ബീബി ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം രാജ്യംവിട്ടത് ടിഎല്‍പി പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. പ്രവാചകനിലുള്ള വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അപേക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്ന വാക്ക് മാറ്റിയതിനെ ചൊല്ലി 2017 ല്‍ ടിഎല്‍പി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു.

ടിഎൽപിയുടെ പ്രതിഷേധപ്രകടനത്തിനിടെ കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം: AFP

പാക്ക് നിയമമന്ത്രി രാജിവച്ചതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം ഒടുങ്ങിയത്. തുടര്‍ന്ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നാല് ശതമാനം വോട്ട് നേടി രാജ്യത്തെ വലിയ നാലാമത്തെ കക്ഷിയായി. സിന്ധ് പ്രവിശ്യാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രണ്ട് സീറ്റ് നേടുകയും ചെയ്തു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളൊന്നും ടിഎല്‍പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വലിയ തോതില്‍ ജനസമ്മതി നേടാന്‍ അവര്‍ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. മതവിശ്വാസത്തിലൂന്നിയുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും രാജ്യത്തു നിലനില്‍ക്കുന്ന രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക അസമത്വം യുവാക്കളെ കൂടുതലായി ടിഎല്‍പിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.



ഫ്രഞ്ച് അംബാസഡറെ പുറത്താക്കുമോ പാക്കിസ്ഥാന്‍?

പാക്കിസ്ഥാനില്‍ തീവ്രനിലപാടുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ത്തന്നെ സ്വാധീനം നേടിയെടുത്ത ടിഎല്‍പി ഇതാദ്യമായല്ല രാജ്യത്ത് അസ്വസ്ഥത പടര്‍ത്തുന്നത്. പ്രവാചകന്റെ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്രഞ്ച് അംബാസഡറെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് സംഘടന മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

ഫ്രഞ്ച് അംബാസഡർക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ അഭിഭാഷകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം. ചിത്രം: AFP

കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ തെരുവുകളില്‍ ടിഎല്‍പി അണികള്‍ അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്ന രക്തരൂഷിതമായ പ്രക്ഷോഭം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംഘടനാ മേധാവി മേധാവി സാദ് റിസ്‌വിയെ ഏപ്രിലില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. റിസ്‌വിയുടെ മോചനത്തിനായി കൂടുതല്‍ പേര്‍ തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ടിഎല്‍പിയെ നിരോധിച്ചു.



ഫ്രഞ്ച് അംബാസഡറെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന ടിഎല്‍പിയുടെ ആവശ്യം ഇമ്രാന്‍ ഭരണകൂടത്തിന് ഇരുതലവാളാണ്. സംഘടനയുടെ ആവശ്യം ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ അംഗീകരിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നീട് മലക്കംമറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. ഫ്രാന്‍സില്‍ സാമുവല്‍ പാറ്റിയെന്ന അധ്യാപകനെ തലയറുത്തു കൊന്ന സംഭവത്തില്‍ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോ സ്വീകരിച്ച കടുത്ത നിലപാടുകള്‍ ടിഎല്‍പി നേതൃത്വത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ദഹിക്കുന്നതായിരുന്നല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് അണികള്‍ തെരുവിലിറങ്ങി. ഒടുവില്‍ ഫ്രഞ്ച് അംബാസഡറെ പുറത്താക്കാന്‍ ദേശീയ അസംബ്ലിയില്‍ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രശ്‌നത്തിനു താല്‍ക്കാലിക പരിഹാരം കണ്ടത്. ഫ്രാന്‍സുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഫ്രഞ്ച് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കുക തുടങ്ങിയ ടിഎല്‍പിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പു നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നാണ് നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്.



എന്നാല്‍ രാജ്യാന്തര എതിര്‍പ്പ് ഭയന്ന് അത്തരത്തിലൊരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് പാക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നാക്കം പോകുകയായിരുന്നു. ഇത് ടിഎല്‍പിയെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ടിഎല്‍പി ആഴിച്ചുവിട്ട പ്രക്ഷോഭമാണ് ഒടുവില്‍ സംഘടനയുടെ നിരോധനത്തിലേക്കും നേതാവിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്കും വരെ എത്തിച്ചത്. പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായതോടെ ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാര്‍ രാജ്യം വിട്ടു പോകാന്‍ ഫ്രഞ്ച് എംബസി മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി.



പാക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ടിഎല്‍പി ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രക്ഷോഭം തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി 350 ടിഎല്‍പി അനുഭാവികളെ ജയിലില്‍നിന്നു വിട്ടയച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. മന്ത്രിമാര്‍ നിരന്തരം തങ്ങളോടു നുണ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആരോപണം. ചര്‍ച്ചകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സത്യസന്ധത പുലര്‍ത്തുന്നില്ല. പാക്കിസ്ഥാന്റെ മണ്ണില്‍ കൂടുതല്‍ ടിഎല്‍പിക്കാരുടെ ചോര വീണാല്‍ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ പറയുന്നു.



