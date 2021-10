കറാച്ചി ∙ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ സൈനിക മേധാവിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട റിട്ട. മേജര്‍ ജനറലിന്റെ മകന് അഞ്ചു വര്‍ഷം ജയില്‍ശിക്ഷ. പാക്ക് സൈനിക മേധാവി ജനറല്‍ ഖമര്‍ ജാവേദ് ബജ്‌വ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട റിട്ട. മേജര്‍ ജനറല്‍ സഫര്‍ മെഹ്ദ് അസ്‌കാരിയുടെ മകന്‍ ഹസന്‍ അസ്‌കാരിക്കാണ് സൈനിക കോടതി അഞ്ചു വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

ജനറല്‍ ബജ്‌വയുടെ സേവനകാലാവധി നീട്ടിനല്‍കിയതിനെതിരെ ഹസന്‍ കത്തെഴുതുകയും അദ്ദേഹം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമാണ് ഹസനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈയില്‍ നടന്ന വിചാരണയില്‍ പാക്ക് സൈനിക കോടതി നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷകനാണ് ഹസനു വേണ്ടി വാദിച്ചത്. മകനെ കാണാന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് പിതാവും റിട്ട. മേജര്‍ ജനറലുമായ സഫര്‍ അസ്‌കാരി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

സഹിവാളിലെ അതിസുരക്ഷയുള്ള ജയിലിലാണ് ഹസനെ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനുവരിയില്‍ വാദം കേട്ട ഇസ്‌ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതി രഹസ്യവിചാരണയ്ക്കു നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. സാധാരണ പൗരനെ സൈനിക കോടതിക്കു വിചാരണ ചെയ്യാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യവും വാദത്തിനിടെ ഉയര്‍ന്നുവന്നിരുന്നു.

