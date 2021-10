മോദിക്ക് വെങ്കല ഫലകവുമായി മാർപാപ്പ; മെഴുകുതിരി പീഠവും പുസ്തകവും മോദിയുടെ സമ്മാനം

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി∙ വത്തിക്കാനിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഒലിവില ചില്ല പതിച്ച വെങ്കല ഫലകം സമ്മാനമായി നൽകി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ. ബെബിളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ അടയാളമാണ് ഒലിവില. ‘മരുഭൂമിയും പൂന്തോട്ടമാകും’ എന്ന് വെങ്കല ഫലകത്തിൽ‌ ആലേപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



വെള്ളിയിൽ തീർത്ത മെഴുകുതിരി പീഠവും കാലവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകവും മോദി മാർപാപ്പയ്ക്കു സമ്മാനമായി നൽകി.

ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകമായി നിർമിച്ചത് എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണു മെഴകുതിരി പീഠം കൈമാറിയത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടാൻ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചാണ് ‘ദ് ക്ലൈമെറ്റ് ക്ലൈംബ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നാലെ മോദിക്കു നൽകിയ വെങ്കല ഫലകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മാർപാപ്പയും വിശദീകരിച്ചു.

പേപ്പൽ ഹൗസ് ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മാർപാപ്പയെ മോദി ഇന്ത്യയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

