ജി20 ഉച്ചകോടി: ജോ ബെഡനും മറ്റു ലോക നേതാക്കളുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തി മോദി

റോം∙ ജി20 ഉച്ചകോടിക്കായി റോമിൽ തുടരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജോ ബൈഡൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക നേതാക്കളുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തി.



ഉച്ചകോടിക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി കുശലാന്വേഷണം നടത്തിയ കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസാണു സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ജോ ബൈഡൻ‌, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ, യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ, കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ എന്നിവരുമായി മോദി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ജി20 ഉച്ചകോടിക്കു മുന്നോടിയായി നേരത്തെ മോദി അടക്കമുള്ള ലോക രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ ‘കുടുംബ ചിത്രത്തിനും’ പോസ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: PM Modi Meets US President Joe Biden, Other World Leaders At G20 Summit