പനാജി∙ ഗോവയിൽ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി എത്തിയത് ബൈക്കിൽ. ഗോവയിൽ പാരമ്പര്യമായുള്ള ബൈക്ക് ടാക്സിയിലാണ് ഗോവ ആസാദ് മൈതാനത്തേയ്ക്ക് രാഹുൽ വന്നത്. രാഹുലിന്റെ ബൈക്ക് യാത്രയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. പ്രചാരണത്തിനിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടും വിദ്യാർഥികളോടും രാഹുൽ സംസാരിച്ചു.

ബിജെപി തുടർഭരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ​ തവണ കിട്ടിയ തിരിച്ചടി മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. 40 അംഗ സഭയിൽ 13 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ ഒപ്പം കൂട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടാക്കിയത്.

10 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ ചാക്കിട്ടുപിടിച്ച് പിന്നീട് ഒറ്റയ്ക്കു ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടാക്കി. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 17 സീറ്റ് നേടി ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായിട്ടും സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഗോവ ഉന്നമിട്ട് മമത കൂടി രംഗത്തുവന്നതോടെ കോൺഗ്രസിന് ആശങ്കകൾ ഏറെയാണ്.

English Summary: Rahul Gandhi Rides Pillion On Motorcycle While Campaigning In Goa