ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗരിയിൽ സ്ഫോടനം; രണ്ട് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗരി ജില്ലയിൽ നൗഷേര-സുന്ദർബാനി സെക്ടറിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. മൂന്നു സൈനികർക്ക് പരുക്കേറ്റു. പട്രോളിങ്ങിനിടെ, നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കു സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പരുക്കേറ്റവരെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

സ്‌ഫോടനം നടന്ന പ്രദേശത്ത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി സൈന്യം മൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെന്ന് സൈനിക വക്താക്കൾ അറിയിച്ചതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. പട്രോളിങ് സംഘത്തിനുനേരേ ഭീകരക്രമണമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

