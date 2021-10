വാക്സീനെടുക്കാത്ത അധ്യാപകർ സ്കൂളിലേക്ക് വരേണ്ട: നിർദേശവുമായി വി.ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുക്കാത്ത അധ്യാപകർ സ്കൂളുകളിൽ വരാതിരിക്കുകയാണ് ഉചിതമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്ത രക്ഷിതാക്കൾക്കും നിർദേശം ബാധകമാണ്. സ്കൂൾ തുറക്കാൻ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

‘ചില അധ്യാപകർ ഇനിയും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് വാക്സീൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. അത്തരക്കാർ തുടക്കത്തിൽ സ്കൂളിൽ വരരുതെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവൊന്നും ഇറക്കുന്നില്ല’– മന്ത്രി പറഞ്ഞു

English Summary: Teachers who do not get vaccinated should not come to school: Minister V Sivankutty